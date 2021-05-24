Третье подряд поражение Канады и первая победа Чехии
В понедельник, 24 мая, матчами Чехия - Беларусь и Германия - Канада завершился четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею.
В понедельник, 24 мая, матчами Чехия - Беларусь и Германия - Канада завершился четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею.
Чехия - Беларусь
Сборная Чехии одержала первую победу на чемпионате мира в Риге, обыграв в овертайме команду Беларуси - 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0).
Счёт в начале второго периода открыл нападающий Беларуси Егор Шарангович, но через четыре минуты Ян Коварж восстановил равновесие на табло, а затем Филип Задина вывел чехов вперёд. В третьем периоде Владислав Ерёменко забросил вторую шайбу в ворота сборной Чехии, переведя матч в овертайм. В формате 3 на 3 команды поиграли менее двух минут - победная шайба на счету Доминика Кубалика.
Чехия, набрав два очка, занимает шестое место в турнирной таблице группы "А". Беларусь с четырьмя очками находится на четвёртом месте. В следующем матче Беларусь сыграет с Великобританией, а Чехия выйдет на лёд против сборной Швеции.
Германия - Канада
Сборная Канады потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира. На этот раз канадцы уступили сборной Германии - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
Счёт в матче на 11-й минуте открыл форвард сборной Германии Штефан Лойбль, а менее чем через минуту Маттиас Плахта удвоил преимущество немецкой команды. На 19-й минуте Ник Пол отыграл одну шайбу, но в конце встречи третью шайбу в пустые ворота сборной Канады забросил Корбиниан Хольцер, установив окончательный счёт.
До этого канадцы уступили сборной Латвии (0:2) и команде США (1:5). С нулём в графе "очки" сборная Канады занимет седьмое место в группе "В", опережая лишь команду Италии по разнице заброшенных и пропущенных шайб.
Сборная Германии, в свою очередь, одержала третью победу и возглавляет группу, имея в своём активе 9 очков. Кстати, Германия победила Канаду на чемпионате мира впервые с 1996 года. Тогда Германия выиграла со счётом 5:1 на турнире, который проходил в Австрии.
В следующем матче Германия сыграет с Казахстаном, а Канада с командой Норвегии. Оба матча пройдут 26 мая.
Расписание пятого игрового дня ЧМ-2021:
За ходом чемпионата мира можно следить на RUS TVNET в разделе "Хоккей 2021".