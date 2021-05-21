Вт, 25.05.2021
Воздушное пространство Беларуси должно быть закрыто для всех международных рейсов министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
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Роман Протасевич признан политзаключенным

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Беларуси подняли истребитель, чтобы посадить лайнер, в котором находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
  • Белорусские правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным
  • Несколько европейских авиакомпаний прекратили полеты над Беларусью из-за вчерашнего инцидента

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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