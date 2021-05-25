Эксперт: Минску придется доказать, что он получил сведения о бомбе в самолете

Присутствие на борту самолета блогера не было угрозой, которую необходимо было немедленно устранить, да еще и таким радикальным способом, как вынужденная посадка. Тем самым Беларусь нарушила условия Чикагской конвенции.

Иными словами, этот инцидент - не что иное, как организованный государством угон самолета. И это также нарушение Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года, к которой Беларусь уже присоединилась в 1971 году. Таким образом, вынужденная посадка самолета Ryanair не только незаконна с точки зрения международного права, но является также преступным деянием.

- Предусмотрены ли какие-либо правовые последствия за подобные грубые нарушения?

- Прежде всего, должна будет отреагировать Международная организация гражданской авиации (ICAO), к которой Беларусь присоединилась, подписав Чикагскую конвенцию. В соответствии со статьей 54 этого договора инцидент должен прояснить Совет ICAO - один из руководящих органов этой структуры (вторым является Ассамблея). Совет обязан попросить белорусское правительство сделать заявление, а затем доложить Ассамблее об этом инциденте и его причинах, и тогда Ассамблея ICAO может наложить на Беларусь санкции, вынести выговор или принять какое-то другое решение.

Еще одна возможность заключается в том, что ирландское правительство - Ryanair, в конце концов, является ирландской авиакомпанией - в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции подаст в ICAO иск на белорусское правительство и потребует разъяснений. Ну, и, кроме того, сама авиакомпания Ryanair, которая понесла убытки в результате вынужденной посадки, может обратиться в суд и потребовать от белорусского правительства возмещения ущерба.

- Насколько высока вероятность того, что Беларусь будет исключена из Международной организации гражданской авиации?

- Исключение из Международной организации гражданской авиации - это крайняя мера, и ICAO практически никогда не прибегает к ней. Единичный случай не является причиной для исключения - даже если речь идет о, несомненно, серьезном нарушении. Очень вероятно, что Ассамблея сделает Беларуси предостережение, что в случае повторения подобного инцидента страна будет исключена из ICAO. Со стороны белорусского правительства было бы опрометчиво не прислушаться к этому, потому что если это произойдет во второй раз, у них уже не будет шансов. А исключение из ICAO означает, что стране будет крайне сложно осуществлять международные воздушные перевозки. И она, по сути, оказывается в самоизоляции.

- Может ли ICAO наложить какие-то санкции на белорусского авиаперевозчика "Белавиа"?

Я не думаю, что это произойдет. Хотя "Белавиа" - это государственная авиакомпания, так что теоретически возможность есть. Но при определенных обстоятельствах это можно было бы расценить как нарушение международного права. А нарушать международное право в ответ на нарушение международного права другой стороной - такая реакция приводит к эскалации конфликта, ICAO же всегда очень заинтересована в том, чтобы не допустить обострения ситуации.

- По сути, это означает, что белорусским властям не стоит опасаться каких-либо действенных санкций в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и нарушением Чикагской конвенции?

- Санкции в виде выговора со стороны ICAO, безусловно, последуют. Можно, конечно, сказать, что выговор - это не более чем слова на бумаге. Но если международная организация, в состав которой входят многие страны, приходит к выводу, что одно из государств-участников сознательно нарушило правила, и выносит ему выговор, это очень серьезный ущерб для репутации. И к такой стране во всем мире начинают относиться с недоверием. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпании в будущем примут добровольное решение избегать рейсов в Беларусь и полетов в белорусском воздушном пространстве.