В Болдерае отключат горячую воду
Во время гидравлической проверки в Риге во вторник, 25 мая, не будет горячей воды в Болдерае, сообщает агентство LETA.
Во время гидравлической проверки в Риге во вторник, 25 мая, не будет горячей воды в Болдерае, сообщает агентство LETA.
Проверки осуществляют, чтобы своевременно обнаружить возможные места повреждения в теплосетях, в случае повреждения которых зимой не было бы горячей воды и отопления.
Гидравлическая проверка осуществляется в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена вечером того же дня, за исключением мест, где констатированы повреждения. В этих местах подача горячей воды будет остановлена до момента устранения повреждений.
Rīgas siltums является одним из главных поставщиков теплоэнергии в Риге. Акционерами предприятия являются Рижская дума - 49%, Латвийское государство - 48,995%, Enerģijas risinājumi. RIX - 2% и Latvenergo - 0,005%.