В Болдерае отключат горячую воду

Проверки осуществляют, чтобы своевременно обнаружить возможные места повреждения в теплосетях, в случае повреждения которых зимой не было бы горячей воды и отопления.

Гидравлическая проверка осуществляется в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена вечером того же дня, за исключением мест, где констатированы повреждения. В этих местах подача горячей воды будет остановлена до момента устранения повреждений.

Предприятие Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о замеченных во время проверки утечках в теплосетях.