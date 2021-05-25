Вт, 25.05.2021
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латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси

В Болдерае отключат горячую воду

Счетчик горячей воды в квартире ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Во время гидравлической проверки в Риге во вторник, 25 мая, не будет горячей воды в Болдерае, сообщает агентство LETA.

Проверки осуществляют, чтобы своевременно обнаружить возможные места повреждения в теплосетях, в случае повреждения которых зимой не было бы горячей воды и отопления.

Гидравлическая проверка осуществляется в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена вечером того же дня, за исключением мест, где констатированы повреждения. В этих местах подача горячей воды будет остановлена до момента устранения повреждений.

Предприятие Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать о замеченных во время проверки утечках в теплосетях.

Rīgas siltums является одним из главных поставщиков теплоэнергии в Риге. Акционерами предприятия являются Рижская дума - 49%, Латвийское государство - 48,995%, Enerģijas risinājumi. RIX - 2% и Latvenergo - 0,005%.

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