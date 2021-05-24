В Испании труп без вести пропавшего мужчины нашли в статуе динозавра

Ведется расследование причин смерти мужчины. Согласно предварительной информации, он не умер насильственной смертью.

Некие отец с сыном в субботу заметили, что от статуи идет неприятный запах. Они осмотрели ее ближе, и отец увидел через трещину, что внутри находится мертвый человек.

На место происшествия прибыли три бригады пожарных спасателей, которые отрезали у статуи динозавра ногу. В местных СМИ прозвучала информация, что мужчина мог пытаться достать мобильный телефон, случайно упавший в декоративную статую, но сам застрял в ней головой вниз и не смог позвать на помощь.

Полиция эту версию пока не подтвердила и ждет результатов вскрытия трупа.

После произошедшего статую убрали. Она служила в качестве рекламы старого кинотеатра.