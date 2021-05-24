В Испании труп без вести пропавшего мужчины нашли в статуе динозавра
В пригороде Барселоны в субботу в большой статуе динозавра был найден труп человека, сообщает ВВС. Умерший - 39-летний мужчина, о пропаже которого сообщала его семья.
В пригороде Барселоны в субботу в большой статуе динозавра был найден труп человека, сообщает ВВС. Умерший - 39-летний мужчина, о пропаже которого сообщала его семья.
Ведется расследование причин смерти мужчины. Согласно предварительной информации, он не умер насильственной смертью.
Некие отец с сыном в субботу заметили, что от статуи идет неприятный запах. Они осмотрели ее ближе, и отец увидел через трещину, что внутри находится мертвый человек.
На место происшествия прибыли три бригады пожарных спасателей, которые отрезали у статуи динозавра ногу. В местных СМИ прозвучала информация, что мужчина мог пытаться достать мобильный телефон, случайно упавший в декоративную статую, но сам застрял в ней головой вниз и не смог позвать на помощь.
Полиция эту версию пока не подтвердила и ждет результатов вскрытия трупа.
После произошедшего статую убрали. Она служила в качестве рекламы старого кинотеатра.
🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1— El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021