Каким будет Preses Nama Kvartāls: зона отдыха, композиции из деревьев и растений и бассейн на площади

С лета 2023 года каждому жителю и гостю Риги в окрестностях левого берега Даугавы будут доступны зоны отдыха с дизайнерской мебелью из дерева и бетона, детской игровой площадкой и спортивным оборудованием на крыше здания мультифункционального центра. Между тем для занятий скейтбордом вдоль края центральной площади планируется построить 26-метровую скамью L-образной формы из прочного материала, а в средней части площади будут бассейн и роща многоствольной бумажной березы.

Для содействия растительному многообразию, на территории Preses Nama Kvartāls планируется высадить около 70 средних и крупных лиственных деревьев и 215 кустов разных видов. С учетом того, что на территории будут применяться принципы многоступенчатой посадки, композицию составят периодически цветущие многолетники, декоративные злаки и вьющиеся растения. Кроме того,

планируется не только восстановить прилегающую к улице Кришьяниса Валдемара велодорожку длиной 260 метров, но и посадить вдоль нее ряд дубов.

Дубы будут ограждать двухуровневые деревянные конструкции, которые будут поглощать создаваемый дорожным движением шум, а также дадут возможность находиться в тени. К тому же зеленую зону на территории дополнят дождевые сады.

ФОТО: Пресс-фото

"Существующие в мире тенденции намечают появление природы в городе – ведется поиск инновационных и нестандартных решений, позволяющих сделать окрестности более зелеными. Считаем, что такая тенденция закономерна и сохранится надолго, поэтому гордимся, что нам удалось включить в проект эту концепцию, чтобы создать доступный для всех квартал с универсальным дизайном. Совершая инвестиции в благоустройство окрестностей, мы верим, что это место станет не только центральным деловым районом Риги, но и популярным местом проведения свободного времени", – подчеркивает представитель девелопера Lords LB Special Fund V Гедрюс Бернотас.

В проекте Preses Nama Kvartāls использованы принципы универсального дизайна. Таким образом в благоустройстве территории нет ни бордюров, ни порогов, она подходит для людей с нарушениями движения, родителей с детскими колясками и велосипедистов. Возле входов в здание спроектированы специальные автомобильные парковки для людей с нарушениями движения, а покрытие территории оснащено тактильной маркировкой из нержавеющей стали, для указания направления движения к городским кварталам и остановкам общественного транспорта во всех направлениях.

Для заботы о безопасности наименее защищенных участников дорожного движения территория будет оснащена ограждающими барьерами и решениями для дорожного покрытия.

Экологическому способу передвижения будут способствовать также парковки для велосипедов и зарядные станции, которые разместятся в здании мультифункционального центра.

Особое внимание в Preses Nama Kvartāls уделяют энергоэффективности, выбору экологических материалов, доступности среды, созданию здоровой рабочей среды и устойчивому управлению. Наряду с офисными помещениями класса А, соответствующими стандарту сертификата BREEAM Excellent, в которых предусмотрены рабочие места примерно для 2500 человек, в бизнес-центре планируется также оборудовать коворкинговые помещения особой концепции.