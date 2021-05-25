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Покупка подержанного автомобиля может сэкономить вам целое состояние по сравнению с аналогичной новой моделью, но есть и риски. Знание того, как обнаружить потенциальные проблемы и определить, насколько надежен подержанный автомобиль, может избавить вас от дорогостоящих автомобильных головных болей в будущем. Следующие советы помогут вам избежать неудач и найти хороший автомобиль по разумной цене!

Независимо от того, у кого вы покупаете машину, вам всегда нужно проверить автомобиль перед покупкой. Внимательно осматривайте её и, если возможно, отвезите автомобиль к механику для полной проверки. Также позовите друга, две пары глаз всегда лучше одной. Проводите осмотр при ярком солнце и в сухой день.

Начните с внешнего вида

Кузов. Проверьте каждую панель кузова и крышу на предмет царапин и вмятин. Осмотрите линии крыльев и дверей. Смещенные панели или большие зазоры могут указывать либо на некачественную сборку на заводе, либо на некачественный ремонт. Цвет краски и отделка должны быть одинаковыми на всех панелях кузова.

Незначительные косметические дефекты и мелкие царапины не являются причиной для беспокойства, а вот ржавчина – да. Проверьте внешний корпус на наличие пузырей краски или ржавчины. Возьмите с собой фонарик, чтобы заглянуть внутрь колес также на предмет ржавчины.

Стекло. Внимательно осмотрите автомобильные стекла, чтобы убедиться, что на них нет трещин. Небольшой осколок не может быть поводом для беспокойства, хотя вам следует упомянуть о нем как о предмете торга на переговорах. В свою очередь трещины на лобовом стекле приведут к дорогостоящему ремонту.

Шины. По шинам можно сказать многое. Автомобиль с пробегом менее, скажем, 20 000 км, вероятно, все еще должен иметь оригинальные шины. Опасайтесь автомобиля с малым пробегом и с неоригинальными шинами, поскольку одометр автомобиля мог быть скручен. Также убедитесь, что все четыре шины одинаковые.

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Салон

Запах. Когда вы впервые откроете дверь машины, обратите внимание на запах. Затхлый или плесневелый запах может указывать на утечку воды. Снимите коврики и проверьте, нет ли влажных пятен. От некоторых запахов бывает очень трудно избавиться, поэтому лучше рассмотрите другой вариант.

Сидения. Опробуйте все сиденья, даже если вы, возможно, не планируете сидеть сзади. Обивка не должна быть порвана или сильно изношена, особенно в автомобиле с небольшим пробегом. Попробуйте все регулировки сидений, чтобы убедиться, что они работают правильно и что вы можете найти удобное положение для вождения.

Приборы управления. Поверните ключ зажигания, но не заводите двигатель. Все предупреждающие огни должны гореть в течение нескольких секунд и гаснуть при запуске двигателя. Обратите внимание, трудно ли запустить двигатель и плавно ли он работает на холостом ходу. Затем попробуйте каждый переключатель, кнопку и рычаг.

При работающем двигателе включите обогреватель на полную мощность, чтобы увидеть, насколько он нагревается и как быстро. Также проверьте кондиционер.

Багажник. Ищите признаки попадания воды. Посмотрите, не кажется ли ковровое покрытие влажным или же пахнет плесенью, также проверьте запасное колесо на наличие воды или ржавчины.

Проверка от профессионала

Если вы не специалист, то проверить автомобиль перед покупкой вы можете только визуально. Поэтому закажите полную диагностику авто и попросите механика предоставить письменный отчет о состоянии автомобиля с указанием обнаруженных проблем и стоимости их ремонта. Затем вы можете использовать этот отчет при переговорах с продавцом.

ФОТО: Publicitātes foto