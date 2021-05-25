За сутки выявлено 435 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 2,6%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
В целом с начала пандемии скончались 2342 человека с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки было сделано 16 463 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,6%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 343,6 случая.
Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 131 514 случаев Covid-19.