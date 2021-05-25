Вт, 25.05.2021
Воздушное пространство Беларуси должно быть закрыто для всех международных рейсов министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
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За сутки выявлено 435 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 2,6%

Иллюстративное фото ФОТО: REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет, 
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

В целом с начала пандемии скончались 2342 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки было сделано 16 463 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,6%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 343,6 случая.

Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 131 514 случаев Covid-19.

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