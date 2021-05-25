Турнир сюрпризов, или Чемпионат мира в Риге, который вышел из-под контроля

В данный момент лидером группы "А" неожиданно является Словакия, которая в трёх матчах одержала три победы - 5:2 над Беларусью, 2:1 над Великобританией и 3:1 над командой Олимпийского комитета России (ОКР).
Словаки лишь перед матчем с британцами были явным фаворитом. Перед матчем с Беларусью шансы оценивались примерно одинаково, а перед третьим матчем фаворитом однозначно считались россияне.
Отлично начал турнир Петер Цегларик, который в трёх матчах набрал 6 (2+4) очков - это третий лучший результат на турнире.
Словакия отлично играет в обороне, пропуская в среднем за матч лишь 1,33 гола - это третий результат на турнире. Второе место занимает Швейцария, которая в среднем пропускает одну шайбу за матч, а лидером является Латвия - в среднем 0,97 пропущенной шайбы за игру.
На данный момент Словакия - один из претендентов на медали. Ранее они уже добирались до пьедестала чемпионата мира - в 2000 и 2012 годах стали серебряными призёрами, а в 2002 году завоевали золото.
Неожиданно слабо турнир начала Швеция, которая в первом матче уступила Дании (3:4), а затем проиграла Беларуси (0:1).
Кто бы мог подумать, что на старте чемпионата мира худший показатель игры в численном большинстве будет у шведов (в двух матча 0/3), финнов (в двух матчах 0/2) и канадцев (в трёх матчах 0/11).
У латвийской сборной с игрой в численном большинстве также есть проблемы - пока что лишь один гол и девять возможностей.
В группе "А" кроме Словакии лишь одна сборная не потерпела ни одного поражения - две победы в двух матчах одержала Швейцария, но это не какая-то неожиданность. Швейцария свою готовность к турниру продемонстрировала в двух проверочных матчах с Латвией.
На турнире сборная Швейцарии обыграла Чехию (5:2) и Данию (1:0), которая установила антирекорд чемпионата - лишь четыре броска за весь матч со Швейцарией.
Следующий матч Швейцария проведёт со Швецией. Интересно, ждёт ли Швецию такая же судьба, как и Канаду - три поражения в трёх матчах?
Не сенсационно, но удивительно хорошо турнир начала Германия, которой многие предсказывали борьбу со сборной Латвии за выход в 1/4 финала. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что обе команды будут бороться за победу в группе.
Немецкие хоккеисты одержали победу во всех трёх стартовых матчах - 9:4 против Италии, 5:1 против Норвегии и 2:1 против Канады. С 17 заброшенными шайбами немцы являются самой результативной командой турнира. Да, большая часть из этих голов была забита в матче против Италии, но их латвийским хоккеистам удалось обыграть с большим трудом.
У немецких хоккеистов на этом турнире лучшая реализация бросков - 16,5%, то есть 17 голов и 103 броска. Лидером по броскам является Канада - 107, но в двух матчах лишь два броска достигли своей цели.
Германия использует свои возможности, как, например, в 2018 году на Олимпийских играх, когда на турнире не выступали главные хоккейные звёзды (как и сейчас в Риге), они завоевали серебряные медали, уступив в финале Олимпийским атлетам из России.
Турнир пока на начальной фазе, но уже можно сказать, что мимо плей-офф, скорее всего, пролетят одна или даже несколько команд, которые регулярно доходили до стадии 1/4 финала, а затем и сражались за медали.
Сборная Латвии после матча с Италией получила два дня отпуска, а затем у подопечных Боба Хартли состоится матч против команды США, которую Мартиньш Карсумс назвал потенциальным фаворитом группы "В". Нападающий ожидает ещё более сложный матч, чем против Канады.
Игра против США состоится 27 мая в 16:15.