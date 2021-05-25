Турнир сюрпризов, или Чемпионат мира в Риге, который вышел из-под контроля

Another upsets. Another big wins. Another disappointing loses. Here are the standings after day #4 at #IIHFWorlds. 👀 pic.twitter.com/M6l3PIwf0R — IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2021

Группа А

В данный момент лидером группы "А" неожиданно является Словакия, которая в трёх матчах одержала три победы - 5:2 над Беларусью, 2:1 над Великобританией и 3:1 над командой Олимпийского комитета России (ОКР).

Словаки лишь перед матчем с британцами были явным фаворитом. Перед матчем с Беларусью шансы оценивались примерно одинаково, а перед третьим матчем фаворитом однозначно считались россияне.

Отлично начал турнир Петер Цегларик, который в трёх матчах набрал 6 (2+4) очков - это третий лучший результат на турнире.

Словакия отлично играет в обороне, пропуская в среднем за матч лишь 1,33 гола - это третий результат на турнире. Второе место занимает Швейцария, которая в среднем пропускает одну шайбу за матч, а лидером является Латвия - в среднем 0,97 пропущенной шайбы за игру.

На данный момент Словакия - один из претендентов на медали. Ранее они уже добирались до пьедестала чемпионата мира - в 2000 и 2012 годах стали серебряными призёрами, а в 2002 году завоевали золото.

Неожиданно слабо турнир начала Швеция, которая в первом матче уступила Дании (3:4), а затем проиграла Беларуси (0:1).

Кто бы мог подумать, что на старте чемпионата мира худший показатель игры в численном большинстве будет у шведов (в двух матча 0/3), финнов (в двух матчах 0/2) и канадцев (в трёх матчах 0/11).

У латвийской сборной с игрой в численном большинстве также есть проблемы - пока что лишь один гол и девять возможностей.

В группе "А" кроме Словакии лишь одна сборная не потерпела ни одного поражения - две победы в двух матчах одержала Швейцария, но это не какая-то неожиданность. Швейцария свою готовность к турниру продемонстрировала в двух проверочных матчах с Латвией.

На турнире сборная Швейцарии обыграла Чехию (5:2) и Данию (1:0), которая установила антирекорд чемпионата - лишь четыре броска за весь матч со Швейцарией.

Следующий матч Швейцария проведёт со Швецией. Интересно, ждёт ли Швецию такая же судьба, как и Канаду - три поражения в трёх матчах?

Группа В

Не сенсационно, но удивительно хорошо турнир начала Германия, которой многие предсказывали борьбу со сборной Латвии за выход в 1/4 финала. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что обе команды будут бороться за победу в группе.

Немецкие хоккеисты одержали победу во всех трёх стартовых матчах - 9:4 против Италии, 5:1 против Норвегии и 2:1 против Канады. С 17 заброшенными шайбами немцы являются самой результативной командой турнира. Да, большая часть из этих голов была забита в матче против Италии, но их латвийским хоккеистам удалось обыграть с большим трудом.

У немецких хоккеистов на этом турнире лучшая реализация бросков - 16,5%, то есть 17 голов и 103 броска. Лидером по броскам является Канада - 107, но в двух матчах лишь два броска достигли своей цели.

Германия использует свои возможности, как, например, в 2018 году на Олимпийских играх, когда на турнире не выступали главные хоккейные звёзды (как и сейчас в Риге), они завоевали серебряные медали, уступив в финале Олимпийским атлетам из России.

Турнир пока на начальной фазе, но уже можно сказать, что мимо плей-офф, скорее всего, пролетят одна или даже несколько команд, которые регулярно доходили до стадии 1/4 финала, а затем и сражались за медали.

Сборная Латвии после матча с Италией получила два дня отпуска, а затем у подопечных Боба Хартли состоится матч против команды США, которую Мартиньш Карсумс назвал потенциальным фаворитом группы "В". Нападающий ожидает ещё более сложный матч, чем против Канады.