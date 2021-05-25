Аэропорт "Рига": возврат к прежним объемам перевозок займет больше времени

Она рассказала, что с июня до конца сентября текущего года ежемесячно в самолетах, обслуживаемых в Рижском аэропорту, будет доступно 800 000 пассажирских мест, что аналогично объемам 2019 года, однако фактические объемы будут зависеть от ограничений на поездки, введенные для уменьшения распространения Covid-19.

"Опыт показывает, что авиакомпании "придерживают" рейсы: продают билеты, но даже за несколько недель до полета могут вносить коррективы и менять планы. Поэтому я очень надеюсь, что по крайней мере половина объявленных в настоящее время планов будет выполнена",

- сказала Одиня.

Руководитель аэропорта отметила, что в этом году наиболее популярные направления для путешествий из Риги зависели от ограничений в каждой конкретной стране. Во время кризиса из-за Covid-19 это в основном транзитные узлы с наибольшим объемом рейсов и возможностями выбора - Амстердам, Франкфурт и Лондон.

Одиня подчеркнула, что в аэропорту возлагают большие надежды на то, что вакцинация вместе с так называемым зеленым паспортом будет способствовать увеличению количества пассажиров уже в июле и августе. "Мы уже видим хорошие примеры, например, в Израиле, в Великобритании, где уровень вакцинации выше, чем во многих европейских странах. Я думаю, что это также одна из причин, почему, например, British Airways активно изучает вопрос, куда можно летать, в том числе после очень длительного перерыва и в Ригу", - сказала председатель правления аэропорта.

В странах с хорошими показателями вакцинации заболеваемость Covid-19 быстро снижается, что, безусловно, дает надежду на то, что желание людей путешествовать вернется, и у них будут такие возможности.

"Зеленый паспорт" также упростит путешествия, поскольку в нем будут собраны все данные о вакцинации, тестировании, о том, болел ли человек Covid-19 и т.д. Таким образом путешествующим не надо будет предъявлять большое количество документов при пересечении границы.

В то же время, как отметила Одиня, очевидно, что по мере увеличения числа привитых все больше стран отменят требования соблюдения карантина и самоизоляции по прибытии. "В одном месте это произойдет раньше, в другом - позже, но тенденции очень позитивные. Поэтому я с нетерпением жду второй половины лета", - сказала глава Рижского аэропорта.

Говоря о прогнозах на этот год, Одиня отметила, что в прошлом году при формировании бюджета аэропорт планировал в этом году обслужить 2,8 млн пассажиров, но за четыре месяца этого года результаты оказались не такими, как ожидалось: 50 000 пассажиров было обслужено в январе, 24 000 в феврале, 33 000 в марте и 54 000 - в апреле.

"В совокупности показатели очень низкие по сравнению с тем, что мы планировали. Вероятно, наш прогноз придется снизить до 1,8-2 млн пассажиров, и мы сможем достичь этого только в том случае, если пассажиропоток возобновится летом и как минимум с июля по сентябрь мы будем обслуживать 200-300 тысяч пассажиров в месяц", - сказала Одиня.

Председатель правления аэропорта отметила, что восстановление в целом возможно, потому что люди хотят куда-то летать, и, если вакцинация пройдет успешно, то требования самоизоляции будут отменены в большом количестве стран. Это использует и национальная авиакомпания "airBaltic", на которую в этом случае аэропорт может полагаться больше всего.

"В этом случае достичь с сегодняшней точки зрения достаточно большого количества пассажиров очень реально",

- сказала Одиня.

Как сообщалось ранее, за первые четыре месяца этого года в аэропорту "Рига" было обслужено 162 908 пассажиров, что на 87% меньше, чем в соответствующий период 2020 года. Из них прибыло в аэропорт 75 869 пассажиров, что на 87,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а вылетело 87 039 пассажиров, что на 86,2% меньше, чем за первые четыре месяца 2020 года.

В апреле 2021 года количество обслуженных в аэропорту пассажиров резко увеличилось по сравнению с апрелем 2020 года. В апреле этого года аэропорт обслужил 55 181 пассажира, что в 18 раз больше, чем в апреле прошлого года, в том числе 27 513 прибывших, что в 16,8 раза больше, чем за соответствующий месяц год назад, а количество вылетов увеличилось в 19,5 раза до 27 668.