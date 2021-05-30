Звездные страсти ⟩ Настя Ивлеева сняла квартиру и съехала от мужа, а Мирослава Карпович на капельницах

Настя Ивлеева съехала от мужа

СМИ продолжают писать о том, что брак телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея трещит по швам. Еще в апреле появились первые слухи о том, что у пары есть проблемы. Настя все больше появляется на публике без супруга, а после поклонники заметили, что звезда сняла с безымянного пальца обручальное кольцо.

Теперь журналисты указали на то, что рэпер остался жить в их загородном особняке, а Настя сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы, на Патриарших прудах. Аренда элитных апартаментов площадью 128 квадратных метров обходится ей в 210 тысяч рублей в месяц (около 2,3 тысячи евро). Об этом пишет "Комсомольская правда".

Фолловеры переживают за Ивлееву. Под каждой публикацией они оставляют вопросы о слухах про грядущий развод.

Желтая пресса пишет, что пара разводится. Причиной является несходство характеров 30-летней Насти Ивлеевой и 26-летнего Алексея Узенюка. На семейную жизнь они якобы смотрят совершенно по-разному.

Еще в марте Ивлеева шумно отпраздновала 30-летие в московском ресторане "Прага". Спустя всего несколько дней Настя призналась в интервью СМИ, что очень боится потерять мужа. Напомним, Ивлеева и Узенюк поженились в 2019 году.

Мирослава Карпович переживает стресс и спасается капельницами

В Сети периодически появляются новости и домыслы о проблемах Мирославы Карпович с Павлом Прилучным. Якобы они отражаются на здоровье актрисы. Желтая пресса намекает на то, что звезда переживает стресс из-за этих отношений, а вместе с ними и изменения фигуры.

Сама актриса в соцсетях рассказала про свой плотный график и объяснила, что ради карьеры прибегает ко всем возможным способам поддержания своего здоровья:

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Всем буонджорнистого бонджура! Мы редко, но с точной меткостью с вами говорим о различных приемах красоты, гибкости, гладкокожести, тонкоталиести, губ алых, щек персиковых! Вот сегодня хочу поделиться своим опытом восстановления себя от усталости! Многие меня об этом спрашивают! Начнем изнутри! Это витамины! Я не могу рекомендовать каждому лично(это должны делать специалисты, а также необходимо сдать кровь и смотреть ваши показатели), но лично я очень уважаю витамин D, Mg, K, Ca, C, Biotin, Collagen, глутатион, экстракт грибов Рейши, Йод, L-тирозин, Гиалурон, Omega, бифидо и лактобактерии, всегда строго соблюдаю прием!

Объясню: у меня ненормированный образ жизни, мало сна, много дорог, довольно плотный график работы в театре (а это работа на нервах, как на балалайке), питание как Бог пошлет. Поэтому если хоть пару моих пунктов совпадает с вашими - добро пожаловать в клуб ''жаворонков-мутантов''. Второе - капельницы Это действительно очень сильная восстановительно-иммунокорректирующая вещь! Благодаря Маше и ее рекомендациям я выжила 32 самолета и 2 месяца гастролей с очень и очень разными часовыми поясами!".