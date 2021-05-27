Megadeth исключила из состава музыканта после обвинений в домогательстве к несовершеннолетней

Музыкант подчеркнул, что это решение было принять трудно. Да, все детали были им неизвестны, но с выявленными обстоятельствами стало ясно, что работать вместе музыканты дальше не могут.

Эллефсона обвинили в приставании к несовершеннолетней девочке после того, как в сети всплыли соответствующие видео. Музыкант отверг обвинения, заявив, что записи "были вырваны из контекста" ради того, чтобы нанести ущерб его репутации и карьере. Об этом пишет Variety.

Он также поделился заявлением девушки, присутствовавшей на видео, в котором утверждалось, что она уже была совершеннолетней на момент их записи. Кроме того все происходило по согласию обеих сторон.