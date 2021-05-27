Megadeth исключила из состава музыканта после обвинений в домогательстве к несовершеннолетней

Музыкант подчеркнул, что это решение было принять трудно. Да, все детали были им неизвестны, но с выявленными обстоятельствами стало ясно, что работать вместе музыканты дальше не могут.
Эллефсона обвинили в приставании к несовершеннолетней девочке после того, как в сети всплыли соответствующие видео. Музыкант отверг обвинения, заявив, что записи "были вырваны из контекста" ради того, чтобы нанести ущерб его репутации и карьере. Об этом пишет Variety.
Он также поделился заявлением девушки, присутствовавшей на видео, в котором утверждалось, что она уже была совершеннолетней на момент их записи. Кроме того все происходило по согласию обеих сторон.
Megadeth - американская трэш-метал-группа, основанная Эллефсоном и Мастейном в 1983 году. Группа является одним из самых коммерчески успешных трэш-метал-коллективов, продав более 50 миллионов альбомов по всему миру. Коллектив номинировался на "Грэмми" за мульти-платиновый альбом Countdown to Extinction. В 2017 году Megadeth были удостоены премии "Грэмми" в номинации "Лучшее метал-исполнение" за композицию Dystopia. Megadeth вместе с Metallica, Anthrax и Slayer называют "большой четверкой" трэш-метала.