Вт, 25.05.2021
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Минздрав настроен скептически по поводу зрителей на матчах ЧМ по хоккею

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Допускать не привитых от Covid-19 зрителей на чемпионат мира по хоккею в Риге не следует, в свою очередь при присутствии на матчах вакцинированных людей эпидемиологические риски низки, однако пока нет IT-решения, подтверждающего факт вакцинации. Об этом говорится в письме Министерства здравоохранения в ответ на резолюцию премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который передал в Минздрав требование Сейма разработать порядок допуска на матчи ЧМ зрителей, привитых от Covid-19 или переболевших инфекцией.

Как указывает Минздрав, подтверждать факт вакцинации или перенесённого человеком Covid-19 будет цифровой сертификат ЕС, который в Латвии в тестовом режиме планируется использовать с 1 июня, если Сейм утвердит соответствующие изменения в законе. В пятницу Минздрав передал их в парламент на рассмотрение.

Риск заразиться Covid-19 у привитых и переболевших людей достаточно низкий, и они могли бы присутствовать на трибунах во время матчей, однако для проверки факта вакцинации или перенесенного заболевания нужны правовая основа и технологические решения.

Кроме того, так как пока полностью привита лишь небольшая часть населения - 10%, в случае допуска зрителей на матчи правительству следует серьёзно взвесить возможные риски дискриминации.

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Оценивая возможность допуска на матчи болельщиков с отрицательными тестами на Covid-19, Минздрав подчеркнул, что это создаст значительные риски заражения. Кроме того, для массового тестирования зрителей у Латвии нет достаточных лабораторных мощностей.

Как сообщалось, на прошлой неделе Сейм поручил правительству разработать порядок, позволяющий тем, кто вакцинирован от Covid-19 или недавно переболел этой болезнью, присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею. Соответствующий проект постановления на рассмотрение в парламент внесла Новая консервативная партия.

Первоначально предлагалось разрешить посещение матчей также людям с отрицательными тестами на Covid-19, что вызвало крайне негативную реакцию медиков, поскольку тесты не гарантируют отсутствие Covid-19, но эта группа людей не была включена в окончательное решение. Организаторы чемпионата со своей стороны признали, что им проще было бы проверять именно людей с тестами, так как пока нет механизма, чтобы убедиться, что покупатель билета действительно переболел или прошел вакцинацию от Covid-19.

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