Минздрав настроен скептически по поводу зрителей на матчах ЧМ по хоккею

Как указывает Минздрав, подтверждать факт вакцинации или перенесённого человеком Covid-19 будет цифровой сертификат ЕС, который в Латвии в тестовом режиме планируется использовать с 1 июня, если Сейм утвердит соответствующие изменения в законе. В пятницу Минздрав передал их в парламент на рассмотрение.

Риск заразиться Covid-19 у привитых и переболевших людей достаточно низкий, и они могли бы присутствовать на трибунах во время матчей, однако для проверки факта вакцинации или перенесенного заболевания нужны правовая основа и технологические решения.

Кроме того, так как пока полностью привита лишь небольшая часть населения - 10%, в случае допуска зрителей на матчи правительству следует серьёзно взвесить возможные риски дискриминации.

Оценивая возможность допуска на матчи болельщиков с отрицательными тестами на Covid-19, Минздрав подчеркнул, что это создаст значительные риски заражения. Кроме того, для массового тестирования зрителей у Латвии нет достаточных лабораторных мощностей.

Как сообщалось, на прошлой неделе Сейм поручил правительству разработать порядок, позволяющий тем, кто вакцинирован от Covid-19 или недавно переболел этой болезнью, присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею. Соответствующий проект постановления на рассмотрение в парламент внесла Новая консервативная партия.