МОН: возможность посетить хоккейные матчи зависит от того, насколько быстро Сейм внесет поправки в закон

По его словам, нужно следить за тем, что будет принято завтра, 26 мая, в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, которая рассмотрит предложения о допуске зрителей на матчи, поданные Новой консервативной партией и Андреем Клементьевым ("Согласие").

Северс добавил, что, к сожалению, законопроект не имеет статуса срочности, что позволило бы оперативно рассмотреть поправки.

"Мы связались с Латвийской федерацией хоккея, которая готова действовать незамедлительно, как только появятся решения парламента и правительства, разрешающие зрителям лично присутствовать на матчах", - сказал Северс.

Однако, по его словам, это вряд ли возможно до 1 июня, и речь может идти только о жителях Латвии.

Мнение Минздрава о допуске зрителей на матчи ЧМ по хоккею поручено оценить Минюсту и МОН

Исполняющий обязанности премьер-министра Эдгар Ринкевич во вторник, 25 мая, передал для оценки Министерству юстиции и Министерству образования и науки (МОН) подготовленное Минздравом заключение о возможностях допустить зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею .

Именно по инициативе Новой консервативной партии, которая руководит Минюстом и МОН, этот вопрос был передан на рассмотрение в Сейм.

В Государственной канцелярия агентству LETA сообщили, что в резолюции Минюсту и МОН поручено оценить заключение Минздрава по решению Сейма, в котором Кабинету министров предписывалось немедленно разработать процедуры для допуска привитых от Covid-19 зрителей на матчи ЧМ по хоккею.

Резолюция адресована также Минздраву, который, получив отзывы двух вышеупомянутых министерств, должен будет подготовить предложения по дальнейшим действиям и представить их на рассмотрение Межведомственной координационной группе.

В настоящее время неизвестно, может ли быть рассмотрен вопрос о допуске зрителей на хоккейные матчи на заседании правительства в четверг, 27 мая.

Минздрав настроен скептически по поводу зрителей на матчах ЧМ по хоккею

Допускать не привитых от Covid-19 зрителей на чемпионат мира по хоккею в Риге не следует, в свою очередь при присутствии на матчах вакцинированных людей эпидемиологические риски низки, однако пока нет IT-решения, подтверждающего факт вакцинации. Об этом говорится в письме Министерства здравоохранения в ответ на резолюцию премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который передал в Минздрав требование Сейма разработать порядок допуска на матчи ЧМ зрителей, привитых от Covid-19 или переболевших инфекцией.

Как указывает Минздрав, подтверждать факт вакцинации или перенесённого человеком Covid-19 будет цифровой сертификат ЕС, который в Латвии в тестовом режиме планируется использовать с 1 июня, если Сейм утвердит соответствующие изменения в законе. В пятницу Минздрав передал их в парламент на рассмотрение.

Риск заразиться Covid-19 у привитых и переболевших людей достаточно низкий, и они могли бы присутствовать на трибунах во время матчей, однако для проверки факта вакцинации или перенесенного заболевания нужны правовая основа и технологические решения.

Кроме того, так как пока полностью привита лишь небольшая часть населения - 10%, в случае допуска зрителей на матчи правительству следует серьёзно взвесить возможные риски дискриминации.

Оценивая возможность допуска на матчи болельщиков с отрицательными тестами на Covid-19, Минздрав подчеркнул, что это создаст значительные риски заражения. Кроме того, для массового тестирования зрителей у Латвии нет достаточных лабораторных мощностей.

Как сообщалось, на прошлой неделе Сейм поручил правительству разработать порядок, позволяющий тем, кто вакцинирован от Covid-19 или недавно переболел этой болезнью, присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею. Соответствующий проект постановления на рассмотрение в парламент внесла Новая консервативная партия.