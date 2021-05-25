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Взлетевшая на криптовалютный небосвод яркой кометой валюта Dogecoin, несомненно, является одной из самых актуальных криптовалют этого года. Она полюбилась и тиктокерам, и предпринимателям-миллиардерам. Что же скрывается за этим криптовалютным мемом и почему этой валюте приписывается такая большая стоимость?

Dogecoin: шутка или серьезная криптовалюта?

История вдохновленной собакой сиба-ину криптовалюты Dogecoin (DOGE) началась с шутки в 2013 году. Путем создания этой криптовалюты программисты Джексон Палмер и Билли Маркус решили высмеять обилие альткоинов на криптовалютном рынке. Сегодня криптовалюта Dogecoin – это нечто большее, чем простая шутка, поскольку ее рыночная капитализация превысила 60 млрд долларов. По данным сайта Coinmarketgap, это позволяет Dogecoin подняться в рейтинге криптовалют на 5-е место следом за Bitcoin, Ethereum, Binance Coin и Cardano. Если в прошлые годы цена Dogecoin составляла намного меньше одного цента, то за текущий год ее цена возросла в кажущиеся немыслимыми 100 раз, и теперь криптовалюта торгуется на уровне 0,5 доллара.

Полезно знать, что, в отличие от биткоина, максимальное количество Dogecoin не ограничено. Однако, как и у биткоина, у Dogecoin есть свой блокчейн, с помощью которого можно получать новые догикоины путем добычи. На данный момент в обращении находится почти 130 млрд DOGE.

Культура мемов, TikTok и Илон Маск – ключевые факторы, влияющие на цену DOGE

Успех Dogecoin во многом основан на культе мемов и социальных сетях. На различных платформах и в социальных сетях остроумный криптовалютный мем получает больше внимания, чем, например, какая-нибудь «более скучная» сугубо техническая криптовалюта. Современные пользователи социальных сетей любят немного повеселиться. Благодаря этому вокруг Dogecoin сложилось внушительное сообщество поклонников. Это, в свою очередь, влияет на формирование цены криптовалюты. Например, в прошлом году стало популярным видео, в котором один из пользователей TikTok призвал своих подписчиков приобрести Dogecoin на 25 долларов. Тиктокер заявил, что если цена DOGE поднимется до 1 доллара, каждый заработает 10 000 долларов.

Однако Dogecoin – это не только забава для тиктокеров и ютуберов. Своей любовью к криптовалютам известен также предприниматель-миллиардер Илон Маск, которого, по сути, можно считать покровителем Dogecoin. Похоже, что господин Маск намерен запускать в космос не только ракеты, но и хочет «отправить на луну» цену Dogecoin: каждый раз, когда он пишет в Twitter о Dogecoin, это отражается на ее цене. Судя по одному из последних комментариев в Twitter, создатель Tesla буквально сотрудничает с разработчиками Dogecoin, чтобы повысить эффективность системы транзакций.

Помимо Маска, в будущее Dogecoin верит также владелец «Даллас Маверикс» и телезвезда Марк Кьюбан. В своем баскетбольном клубе он внедрил Dogecoin в качестве одного из средств платежа, заявив, что Dogecoin – это единственная криптовалюта, которую люди по-настоящему используют.