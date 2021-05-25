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Американский предприниматель-миллиардер и телезвезда Марк Кьюбан, еще не так давно критиковавший биткоин, теперь стал одним из самых ярых проповедников криптовалютного сектора. Недавно, чтобы подкрепить свою веру в криптовалюты действиями, Кьюбан заключил пари. Он утверждает, что криптовалюты являются лучшей инвестицией, чем известный индекс акций S&P 500.

Криптовалюты против S&P 500

В последнее время крупный инвестор и владелец баскетбольной команды НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан много высказывается о криптовалютах в социальных сетях. Например, он является большим поклонником NFT-токенов (англ. non-fungible tokens) и децентрализованных финансов (DeFi) и в том числе верит в будущее криптовалютного мема Dogecoin. Именно высказывание Кьюбана о Dogecoin в Twitter привлекло внимание президента и генерального директора компании по управлению имуществом Creative Management Питера Маллука, который усомнился в инвестиционном совете Кьюбана. По мнению Маллука, в долгосрочной перспективе акции являются лучшей инвестицией, чем криптовалюты, поскольку, по его словам, в конце концов с вероятностью 99 % произойдет полное обесценивание криптовалют.

Взаимные дебаты Маллука и Кьюбана в итоге привели к заключению пари на миллион долларов. В этом пари Кьюбан утверждает, что в течение 10 лет биткоин и эфириум продемонстрируют лучшую доходность, чем торгующиеся на Нью-Йоркской бирже акции 500 крупнейших компаний из индекса S&P 500.

Кроме того, Кьюбан предложил своему оппоненту и другое пари на тот же срок: предприниматель утверждает, что акции Netflix и Amazon – лучшая инвестиция, чем S&P 500. Маллук принял и это пари. Таким образом, оба соперника поставили по 2 млн долларов.

Маллук и Кьюбан, в частности, договорились о заключении пари в форме смарт-контракта (англ. smart contract), взносом в котором выступает криптовалюта, связанная с курсом доллара США (англ. stablecoin). В числе прочего такой смарт-контракт, основанный на блокчейне, означает, что по истечении 10 лет деньги будут автоматически выплачены победителю пари. Каждый из соперников в случае своей победы пообещал пожертвовать выигранную сумму на благотворительность.

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