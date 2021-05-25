Фото и видео ⟩ Под Ригой изъято более 14 миллионов нелегальных сигарет
Госполиция обнаружила в Рижском регионе 14 400 000 нелегальных сигарет, устройства по их производству и компоненты, сообщает агентство LETA.
Госполиция обнаружила в Рижском регионе 14 400 000 нелегальных сигарет, устройства по их производству и компоненты, сообщает агентство LETA.
5 марта полиция под Ригой на автодороге остановила автомобиль с прицепом, в котором находились коробки с 10,4 миллионами сигарет без латвийских акцизных марок.
Галерея: Изъятые сигареты
Полиция выяснила, что груз перевозился из помещения в Рижском регионе. Во время обыска полиции нашли еще четыре миллиона нелегальных сигарет.
В свою очередь в другом месте под Ригой в ходе этого расследования был найден склад, в котором находились устройства по производству сигарет и компоненты для их производства - фильтры и бумага.
В момент появления полиции устройства по производству были разобраны. В данный момент не известно, использовались ли они для производства сигарет ранее, или же их планировалось использовать позднее.
Видео: Обнаружены миллионы нелегальных сигарет
В целом по делу было проведено десять обысков - на семи участках недвижимости и в трех транспортных средствах.
В ходе обысков также была изъята документация и электронные носители данных, а также 10 000 евро, возможно, полученных от реализации нелегальных сигарет.
По подозрению в незаконном хранении и перевозке табачных изделий в крупном объеме полицейские задержали иностранца 1972 года рождения и подданного Латвии 1970 года рождения, который ранее уже был судим за подобные преступления, связанные с незаконным оборотом акцизных товаров.
К обоим подозреваемым применена мера пресечения в виде ареста.
Начат уголовный процесс по факту незаконного хранения и перевозки табачных изделий в крупном объеме. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.
Продолжается активная фаза расследования, чтобы выяснить точные обстоятельства произошедшего и других вовлеченных лиц.
Изъятые сигареты переданы на хранение Госслужбе обеспечения, после проведения процессуальных действий будет принято решение об их уничтожении.