Футбольный клуб "Рига" уволил главного тренера

Лактионов официально возглавил "Ригу" в конце апреля. С тех пор команда провела семь матчей, одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения от прямых конкурентов - "Валмиеры" и РФШ.

В последнем матче под руководством Лактионова "Рига" на выезде сыграла вничью с "Даугавпилсом" - 1:1.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Кристап Бланкс, который был в этой роли и в самом начале сезона, когда Лактионов ещё не был утвержден на посту главного тренера.

В данный момент "Рига" с 26 очками в 12 играх занимает третье место в турнирной таблице. РФШ и Валмиера также набрали 26 очков, но имеют лучшую разницу забитых и пропущенных голов.