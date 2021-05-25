Вт, 25.05.2021
Это напоминало хорошо поставленный театр латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси
латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси

"Ребята, бойтесь - мы всех найдем и всех достанем": эксперты о случившемся с Протасевичем и самолетом Ryanair

Самолет Ryanair ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

Ряд белорусских экспертов считает, что посадка самолета и арест блогера - это демонстративная акция, направленная как на сторонников режима, так и противников. Военный эксперт Егор Лебедок пишет, что с точки зрения международного права и белорусского законодательства действия белорусской стороны были правильные: законодательство предполагает возможность посадки для обеспечения безопасности пассажиров, и даже уничтожения борта в случаях угрозы безопасности государства.

Аналитик Петр Кузнецов считает, что после ситуации с вынужденной посадкой самолета всем стало понятно, что "проблемы в Беларуси - это проблемы и Европы тоже". То, что случилось 23 мая с Протасевичем, он называет демонстративной акцией. "Белорусские власти пытаются сказать, что, ребята, мы всех найдем и всех достанем", - считает эксперт.

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич поясняет, что пилоты до последнего тянули к Вильнюсу: "Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км".

Он обращает внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса.

"Но в этот раз (синяя траектория рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т. е. фактически уходили от преследовавшего их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы", - пишет эксперт.

Он абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.

Военный эксперт Егор Лебедок пишет, что с точки зрения международного права и внутреннего белорусского законодательства, в том числе и в части подъема дежурных средств ВВС при возможных рисках, действия белорусской стороны были правильные: законодательство любой страны предполагает возможность посадки для обеспечения безопасности пассажиров, и даже уничтожения борта в случаях угрозы безопасности государства.

Что касается возмущения в соцсетях по поводу того, что на самолете МиГ-29 было замечено вооружение - "это естественно, что дежурные средства ВВС и ПВО имеют полный боекомплект, иначе зачем они нужны". Претензии к летчику или оперативному дежурному ЦКП военный эксперт считает "полностью безосновательны, поскольку они действуют на основании инструкции и по приказам, они сами в принципе не могут знать реальное минирование/захват самолета или нет (во время полета не особо есть время Telegram-каналы почитать)".

Другое дело, что формально верные правовые основания использованы для цели захвата гражданина Беларуси с воздушного судна. Посыл, по мнению Лебедка, следующий: "мы целый самолет посадили ради одного блогера, поэтому бойтесь все в Беларуси, где вас вообще легко поймать, и за рубежом бойтесь".

Аналитик Петр Кузнецов считает, что после ситуации с вынужденной посадкой самолета всем стало понятно, что "проблемы в Беларуси - это проблемы и Европы тоже".

"Современный мир устроен таким образом: если "не до законов" начинается на одной территории, то оно неминуемо выплескивается за ее пределы. Как говорилось, так и случилось: со вчерашнего дня европейские политики демонстрируют практически полную общность в понимании ситуации: Беларусь стала угрозой безопасности для граждан европейских стран".

По мнению Кузнецова, если раньше Минск в отношениях с ЕС позиционировал себя как предсказуемого партнера в вопросах, которые касаются обеих сторон, в первую очередь - границы, транзита, охраны лесов (недопущение крупных пожаров) и т. п., то в последние месяцы ситуация изменилась кардинально, а "инцидент с самолетом ставит все с ног на голову": "Перед европейцами теперь проблема: если спустить это на тормозах, то надо на входе в каждый лайнер проверять, не находится ли какой-то пассажир в белорусском розыске, чтобы на собственных граждан не направляли ракеты? Или признать реальность, которая состоит в том, что от надежного и предсказуемого партнерства на границе не осталось и следа?"

У аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича практически нет сомнений в том, что Роман Протасевич был задержан в результате спецоперации КГБ.

В видеоанализе на своем YouTube-канале он высказал мнение, что за Протасевичем следили. Но не исключает эксперт и того, что на него мог "стучать" кто-то в его близком окружении, или же была взломана, например, его почта.

Говоря о том, что будет дальше (свой стрим Тышкевич записывал еще до того, как появилась реакция со стороны ЕС и т. д. - прим. ред.), аналитик Украинского института будущего спрогнозировал политические обвинения в адрес официального Минска в первую очередь со стороны ЕС и США, поднятие вопросов на уровне ICAO (Международная организация гражданской авиации), хотя на этом уровне принятие решения сомнительно, поскольку ICAO это не только западная Европа и США.

То, что случилось 23 мая с Протасевичем, он называет демонстративной акцией, которая направлена как на сторонников режима, так и на его противников.

"Белорусские власти пытаются сказать, что, ребята, мы всех найдем и всех достанем. А подготовить одну реальную акцию намного легче, чем достать всех, тем более, что людей реально много. И можно надеяться на то, что определенная часть из них будет реально бояться", - считает эксперт.

По его мнению, Протасевич могут посадить на лет 7-8 и что он - еще один человек, за которого уже в конце этого года может начаться торг Беларуси, в первую очередь, с Западом.

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