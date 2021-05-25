"Ребята, бойтесь - мы всех найдем и всех достанем": эксперты о случившемся с Протасевичем и самолетом Ryanair

Аналитик Петр Кузнецов считает, что после ситуации с вынужденной посадкой самолета всем стало понятно, что "проблемы в Беларуси - это проблемы и Европы тоже". То, что случилось 23 мая с Протасевичем, он называет демонстративной акцией. "Белорусские власти пытаются сказать, что, ребята, мы всех найдем и всех достанем", - считает эксперт.

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич поясняет, что пилоты до последнего тянули к Вильнюсу: "Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км".

Он обращает внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса.

"Но в этот раз (синяя траектория рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т. е. фактически уходили от преследовавшего их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы", - пишет эксперт.

Он абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси.

Военный эксперт Егор Лебедок пишет, что с точки зрения международного права и внутреннего белорусского законодательства, в том числе и в части подъема дежурных средств ВВС при возможных рисках, действия белорусской стороны были правильные: законодательство любой страны предполагает возможность посадки для обеспечения безопасности пассажиров, и даже уничтожения борта в случаях угрозы безопасности государства.

Что касается возмущения в соцсетях по поводу того, что на самолете МиГ-29 было замечено вооружение - "это естественно, что дежурные средства ВВС и ПВО имеют полный боекомплект, иначе зачем они нужны". Претензии к летчику или оперативному дежурному ЦКП военный эксперт считает "полностью безосновательны, поскольку они действуют на основании инструкции и по приказам, они сами в принципе не могут знать реальное минирование/захват самолета или нет (во время полета не особо есть время Telegram-каналы почитать)".

Другое дело, что формально верные правовые основания использованы для цели захвата гражданина Беларуси с воздушного судна. Посыл, по мнению Лебедка, следующий: "мы целый самолет посадили ради одного блогера, поэтому бойтесь все в Беларуси, где вас вообще легко поймать, и за рубежом бойтесь".

Аналитик Петр Кузнецов считает, что после ситуации с вынужденной посадкой самолета всем стало понятно, что "проблемы в Беларуси - это проблемы и Европы тоже".