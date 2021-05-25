Фото ⟩ Каждые 17 лет на поверхность вылезают миллиарды насекомых: в США начался сезон цикад

Во всем мире известно более 3000 видов цикад. Большинство из них становятся активными каждый год, но некоторые обитающие в США виды появляются только раз в 13 или 17 лет, информирует телеканал Voice of America.

Цикады безвредны - они не кусаются, не жалят и не распространяют болезни. Но "хоровое" пение цикад очень громкое. Их шум сопоставим с шумом действующей взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Цикады из так называемого "вылупления Х" появились на свет в 2004 году, а в настоящее время выходят на поверхность. Находясь под землей 17 лет, насекомые выскальзывают на поверхность, когда температура почвы превышает 18 градусов Цельсия.

Галерея: В США начался сезон цикад

"Они появляются по одной причине - чтобы спариваться и обеспечить выживание вида", - объясняет ведущий эксперт по цикадам в лаборатории систематической энтомологии Министерства сельского хозяйства США Стюарт МакМейк.

"Самое главное, чтобы сделать это в как можно большем количестве, чтобы они не были быстро съедены теми, кто находится наверху пищевой цепочки - птицами, млекопитающими и рептилиями. Даже если будет съеден миллион цикад, выживет гораздо больше".

Взрослые цикады погибают вскоре после спаривания, откладывая яйца на ветках деревьев. В течение шести недель они вылупляются. Личинки падают на землю, где они питаются корнями деревьев в течение следующих 17 лет, пока не наступит следующий брачный сезон.