160 км/час и 2,55 промилле в организме: в Видземе поймали безрассудного водителя

Вчера, 24 мая, во второй половине дня инспекторы Управления дорожного движения Госполиции Видземского региона при исполнении служебных обязанностей зафиксировали очень торопливого водителя VW Touran на трассе Валмиера - Руйена - граница Эстонии. В месте, где допустимая скорость 90 км/ч, он ехал 160 км/ч. Кроме того, водитель сидел за рулем в нетрезвом состоянии.

По словам Васькане, при проверке водителя полиция выяснила, что мужчина сидел за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В его организме было обнаружено 2,55 промилле.

Полиция возбудила два дела об административных правонарушениях - как за превышение разрешенной скорости более чем на 60 километров в час, так и за вождение в нетрезвом виде.