Вт, 25.05.2021
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160 км/час и 2,55 промилле в организме: в Видземе поймали безрассудного водителя

ФОТО: perfectlab/Shutterstock

Полиция в Видземе остановила водителя в состоянии алкогольного опьянения, который двигался со скоростью 160 километров в час, сообщила старший специалист управления государственной полиции (VP) Видземского региона, Зане Васкане.

Вчера, 24 мая, во второй половине дня инспекторы Управления дорожного движения Госполиции Видземского региона при исполнении служебных обязанностей зафиксировали очень торопливого водителя VW Touran на трассе Валмиера - Руйена - граница Эстонии. В месте, где допустимая скорость 90 км/ч, он ехал 160 км/ч. Кроме того, водитель сидел за рулем в нетрезвом состоянии.

По словам Васькане, при проверке водителя полиция выяснила, что мужчина сидел за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В его организме было обнаружено 2,55 промилле.

Полиция возбудила два дела об административных правонарушениях - как за превышение разрешенной скорости более чем на 60 километров в час, так и за вождение в нетрезвом виде.

Госполиция призывает всех водителей нести ответственность за свою жизнь и жизнь других. Не садитесь за руль при употреблении алкоголя. Вождение в нетрезвом виде - несовместимые вещи.

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