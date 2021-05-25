Видео ⟩ Россиянку Софию Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца

"Сегодня был допрос Софии. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок два месяца. Место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь. С адвоката взята подписка о неразглашении. Ей оказана и будет оказываться надлежащая юридическая помощь", - сообщил адвокат.

Филанович уточнил Русской службе BBC, что из-за подписки о неразглашении не может ответить, в чем именно обвиняют его подзащитную.

Ранее МИД РФ сообщил, что София Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

Подробности о том, к каким преступлениям может быть причастна Сапега, в сообщении МИД не приводятся.

Российский консул получил разрешение от белорусских властей на посещение Софии Сапеги, пишет "Медуза".

В МИД сообщили, что встреча ожидается "в ближайшее время".

Сапега находится под стражей уже двое суток. Ранее стало известно, что россиянку поместили в следственный изолятор в Минске.

Белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы" опубликовал видеозапись с россиянкой Софией Сапегой, пишет "Медуза".

На видео Сапега называет свои данные и место жительства, а затем говорит, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Видео: София Сапега после задержания

Напомним, после прошедших 9 августа выборов президента, победителем которых в очередной раз был объявлен Лукашенко, Беларусь охватили массовые протесты, на улицы вышли сотни тысяч людей, возмущенных фальсификацией выборов.

Мать Сапеги Анна Дудич сообщила Русской службе BBC, что ее дочь не участвовала в протестных акциях и что ее вообще не было в стране.