Сборная Казахстана потерпела первое поражение на турнире

Великобритания - Дания

Сборная Великобритании заработала свои первые очки на чемпионате мира в Риге, но всё равно не смогла победить Данию, уступив в овертайме со счётом 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1).

Великобритания открыла счёт на третьей минуте благодаря голу Бена О’Коннора, но ещё до перерыва Юлиан Якобсен и Никлас Йенсен вывели датчан вперёд. За три минуты до конца основного времени Майк Хэммонд снова сделал счёт равным, а на пятой минуте овертайма Маркус Лауридсен принёс победу датчанам.

США - Казахстан

Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на чемпионате мира. Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу американцев. Голами в составе сборной США отметились Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри.

Для Казахстана это поражение стало первым на турнире. Ранее казахстанская сборная обыграла Латвию и Финляндию после серии буллитов. США, в свою очередь, в первом матче уступили Финляндии (1:2), а во втором обыграли Канаду (5:1).

В завершении дня Швейцария в Олимпийском спортивном центре сыграет с командой Швеции, а Финляндия в "Арена Рига" померится силами с Норвегией. Оба матча начнутся в 20:15.