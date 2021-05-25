Главное за 25 мая ⟩ Арест Софьи Сапеги и опубликованный фрагмент переговоров с рейса Ryanair
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
ЕС вводит санкции против Беларуси из-за инцидента с Ryanair. Государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшие за этим задержания находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.
26-летний Роман Протасевич - бывший главный редактор Telegram-канала Nexta - одного из символов прошлогодних протестов в Беларуси. Накануне самолет с ним принудительно посадили в Минске, самого Протасевича задержали. Где сейчас находится журналист, неизвестно.
Вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту задержали его девушку - 23-летнюю гражданку России Софью Сапегу. Что известно о девушке?
Министерство транспорта Беларуси во вторник, 25 мая, опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, с белорусскими диспетчерами.
Гражданку России Софью Сапегу, которую задержали 23 мая вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем на рейсе Ryanair в Минске, арестовали на два месяца. Ранее МИД РФ сообщил, что Софья Сапега подозревается "в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отправила письмо мэру Риги Мартиньшу Стакису по поводу ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира. IIHF во вторник, 25 мая, заявила, что не согласна с жестом Стакиса и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича использовать флаг страны-участницы ЧМ в качестве политического сигнала.
Служба государственной безопасности (СГБ) задержала начальника бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления Государственной полиции Андрея Созинова. Госполиция подтвердила, что задержаны два должностных лица Госполиции, по их месту жительства проведены обыски. Расследование ведет СГБ, полиция сотрудничает с СГБ, предоставляя необходимую информацию.
Госполиция присвоила бизнесмену Эрнесту Риекстсу статус лица, в отношении которого возбужден уголовный процесс по делу о трагическом пожаре в незаконном общежитии в Риге на улице Меркеля. Между тем музыкант и ведущий Андрис Кивич опубликовал в интернете полученный от Риекстса аудиофайл о своей версии случившегося. В аудиофайле Риекстс утверждает, что официального заявления полиции о своем розыске он не получал.
85% из 4000 евро, полученных в виде пособия на ребенка, были разыграны в онлайн-казино. Необходимо разрешить ситуацию, когда пособие, предназначенное для ребенка, проигрывается в азартных играх в интернете, оценивая полученную информацию о конкретном случае, сказал сегодня, 25 мая, депутат парламента Андрей Юдин (JV) на заседании Комиссии Сейма по правам человека и связям с общественностью.
Коронавирус:
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 435 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек. Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет. За прошедшие сутки было сделано 16 463 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,6%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 343,6 случая.
Гонконгу, возможно, вскоре придется выбросить миллионы неиспользованных доз вакцины Covid-19, потому что истекает их срок годности, а люди не хотят вакцинироваться, предупредил во вторник Томас Чжан, член правительственной целевой группы по вакцинам.
Почитать, чтобы отвлечься:
Во вторник, 25 мая, матчами Великобритания - Дания и США - Казахстан начался пятый игровой день чемпионата мира по хоккею в Риге. Сборная Казахстана потерпела первое поражение на турнире.
На чемпионате мира по хоккею в Риге прошло четыре игровых дня, за время которых было сыграно 20 матчей. Сюрпризов на этом турнире хоть отбавляй! Если я не ошибся математически, то в 9 из 20 матчей, то есть практически в каждом втором, фаворит противостояния уступал...
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