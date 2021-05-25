Латвия получила от ЕС дополнительно 112,5 млн евро для борьбы с кризисом из-за Covid-19

В начале мая министр финансов Янис Рейрс подписал с Европейской комиссией дополнение к кредитному соглашению SURE о предоставлении Латвии дополнительного кредита в размере 112,5 млн евро.

В министерстве пояснили, что SURE является временным инструментом поддержки Еврокомиссии для снижения рисков безработицы в чрезвычайной ситуации после пандемии Covid-19, в рамках которого Латвия уже использовала 192 млн евро, а после получения дополнительного кредита общая сумма займа составит 305,2 млн евро.

"Заем покрывает расходы на пособия за простой, доплаты работникам за детей и субсидирование зарплат. Инструмент SURE также предназначен для определенных мер, связанных со здоровьем на рабочем месте, таких как средства индивидуальной защиты и пособия по болезни с Covid-19", - сообщили в Минфине.

Финансирование в рамках инструмента поддержки SURE предоставляется Еврокомиссией от имени ЕС.