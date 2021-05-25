Жена белорусского политзаключенного заявила, что он проглотил ложку, чтобы добиться помощи

Жена, которой удалось увидеть его, говорит, что у мужа серьезные проблемы со здоровьем и он даже проглотил ложку, чтобы добиться помощи.

В субботу жена Юлия привезла лекарства, ей неожиданно разрешили увидеть мужа, буквально на 10-15 минут. Кулаковский рассказал, что находится в карцере. За что он там - не известно. По словам Дмитрия, в карцер его бросили сразу как только привезли на Окрестина. В карцере он не один - там четверо или пятеро человек. Невозможно спать, так как нет мест, а пол - холодный бетон. Жена увидела, что муж в ужасном состоянии - из-за диабета у Дмитрия опухшие ноги, на них язвы.

После этой встречи Юлия Кулаковская начала звонить в 102 и 103. В итоге ей перезвонили из Московского РУВД и сообщили: переживать не надо, мол, ваш муж ничего не глотал, и вообще на Окрестина есть медики. А если они не справятся, то вызовут скорую.

В понедельник, 24 мая, к Кулаковскому в ИВС поехал адвокат, но его не пустили.

Где сегодня ее муж: в больнице? в карцере Окрестина? глотал ли он ту ложку? в каком он состоянии? - Юлия не знает.

На условия содержания Кулаковского и на недопуск к нему адвоката семья подала жалобу в ГУВД, ждет ответа.