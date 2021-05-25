"Замазаны кровью, им отступать некуда". Чего ждать от силовиков в Беларуси

Так или иначе, силовой блок чувствует себя победителем, отметил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий:

"Они увидели, что непропорциональное применение силы эффективно, и готовы на всё. Никаких ограничений на репрессивные практики не существует. Силовики как каста замазаны кровью, им отступать некуда. Поэтому будут готовы выполнить любой приказ до тех пор, пока государство выполняет свой социальный контракт, то есть пока получают вознаграждения и бонусы. Как показывает опыт, например, Венесуэлы, где режим сделал ставку на насилие, силовые ведомства - та часть общества, перед которой государство будет выполнять обязательства до конца".

Почему мало надежды на то, что милиция и армия окажутся с народом

Поэтому ожидать, что армия, милиция и т.д. вдруг окажутся на стороне сторонников перемен, не приходится. Этому способствует, полагает Сивицкий, проведенная зачистка рядов: все, кто был замечен в нелояльности, были осуждены, отправлены в отставку или переведены на нижестоящие должности. Кто не согласился с методами работы, ушли сами.

Кроме того, осталась проблема: даже думающие силовики часто полагают, что протесты были инспирированы коллективным меньшинством.

Психологическое восприятие может измениться, если случится масштабный экономический коллапс, на улицы выйдет, условно говоря, рабочий класс и бюджетники. Это подтверждает и то, сказал Сивицкий, что теперь и сам Лукашенко "видит основную угрозу не со стороны оппонентов режима, которых он загнал в подполье, а со стороны экономики".

В силовых ведомствах сегодня создана атмосфера взаимного недоверия, отметил Александр Азаров. По информации ByPol, сотрудников регулярно заставляют проходить через полиграфы в числе прочего для того, чтобы выявить тех, кто сотрудничает с инициативой и кто имеет непровластные взгляды:

"Нам рассказывают, что люди в курилках уже не говорят о политике. В бане боятся что-то сказать друг другу. Бывший коллега рассказывал, что 15 лет знает человека, но будучи с ним в наряде, ни слова не сказал про политику".

Силовики, отметил Азаров, вообще не представляют жизнь не только после Лукашенко, но и после увольнения.

"Когда я уволился, проработав в системе больше 20 лет, - рассказал он, - будто заново родился. Помню, как пришел в августе и увидел в дежурной части 15 рапортов. Люди увольнялись из-за невозможности воспринять насилие. Я посидел, подумал и написал свой. Когда оценивают перспективы увольнения, силовики думают: “Меня все ненавидят, меня нигде не возьмут на работу”. Они боятся говорить, что они служили в МВД и тем более в подразделениях, которые разгоняли протесты. У многих еще проблема выплаты контрактных, это немалая сумма. Вот и создается впечатление, что проблемы нерешаемые".