Швеция разгромила Швейцарию и одержала первую победу на чемпионате

Швейцария - Швеция 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Матч прошёл в Олимпийском спортивном центре и завершился разгромной победой сборной Швеции - 7:0 (2:0, 2:0, 3:0). Голами в составе сборной Швеции отметились Адриан Кемпе, Виктор Олофссон, Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист, Хенрик Тёммернес и Йеспер Фрёден, который оформил дубль.

Эта победа стала для Швеции первой на турнире. Ранее команда проиграла Дании (3:4) и Беларуси (0:1). Швейцария, в свою очередь, начала турнир с двух побед - над Чехией (5:2) и Данией (1:0).

Интересно, что на данный момент набранных очков нет только у сборной Канады и сборной Италии. Команды занимают в группе "B" седьмое и восьмое места соответственно.

Финляндия - Норвегия

Сборная Финляндии в "Арена Рига" одержала победу над Норвегией - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Счёт в матче открыли норвежцы - на 2-й минуте первого периода шайбу забросил Матис Олимб. На 15-й минуте Атте Охтамаа сравнял счёт. Во втором периоде Антон Лунделль и Ким Ноусиайнен удвоили преимущество Финляндии.

В третьем периоде Тобиас Линдстрём отыграл одну шайбу, но на это финны ответили двумя шайбами Ере Иннала и Ханнеса Бьёрнинена.

Победа в этом матче позволила финнам набрать 7 очков и подняться на третье место в группе "В". Норвегия с тремя очками занимает шестую строчку.

Расписание шестого игрового дня ЧМ-2021 :

26 мая, 16:15, Олимпийский комитет России (ОКР) - Дания

26 мая, 16:15, Казахстан - Германия

26 мая, 20:15, Беларусь - Великобритания

26 мая, 20:15, Канада - Норвегия