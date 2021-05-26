Фото ⟩ Интарс Бусулис в Москве. Чем он там занят?

Интарс поделился с подписчиками кадрами с Красной площади. Певец сделал селфи на фоне Мавзолея Ленина, а также отметил, что впервые гуляет по парку ВДНХ.

"Добрый вечер, Москва! Оказалось, я никогда не гулял по парку ВДНХ... #iespaidīgi #Впечатляюще", - написал Бусулис.

В сторис артист разместил совместный снимок с рижским фотографом Аркадием Глухих, сделанный в аэропорту "Рига". Следовательно, в Россию они отправились вместе. Тем более что Аркадий регулярно работает на мероприятиях в Москве и Крыму.

Напомним, в январе 2021 года в распоряжение издания Privātā Dzīve попала информация о том, что латвийский музыкант Интарс Бусулис встречал Новый год в Москве. Сначала артист об этом факте умолчал.

Журнал указал, что на вечеринке в столице России были такие знаменитости, как оперная певица Анна Нетребко, Валерий Сюткин с женой Виолой, пианист Денис Мацуев и Интарс Бусулис.

Позже музыкант все-таки признался, что встречал праздник в Москве. При этом он утверждал, что после своего возвращения сделал тест на Covid-19 и соблюдал самоизоляцию.

В апреле стало известно, что Интарс Бусулис привился AstraZeneca.