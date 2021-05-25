Ср, 26.05.2021
В Беларуси арестовывали, преследовали и высылали спортсменов международного уровня, в то время как международные спортивные функционеры часто молчали. В этой ситуации хранить молчание и делать вид, что ничего не происходит, получая удовольствие от хоккея, для меня неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт нельзя использовать как прикрытие Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
2

К Роману Протасевичу не допустили адвоката

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • К Роману Протасевичу, самолет с которым с помощью истребителя посадили в Минске, не допускают адвоката.
  • Из-за посадки самолета с Протасевичем, все больше авиакомпаний облетают Беларусь стороной. А Евросоюз готовится ввести четвёртый пакет санкций, и уже обсуждает пятый.
  • Госдума России во втором чтении одобрила законопроект, по которому признанные экстремистами не смогут участвовать в каких-либо выборах. В ЛДПР сказали, что это нарушает избирательное право людей.
  • Против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили третье уголовное дело. В этот раз – об оскорблении судьи. Что именно сказал политик?

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
НАВЕРХ
Back