Политолог: угон самолета - попытка Лукашенко запугать белорусскую оппозицию за рубежом

Он также отметил, что этот случай не означает ничего принципиально нового в отношениях между Европейским союзом (ЕС) и Беларусью. По словам политолога, это была умышленная акция Лукашенко против основателя оппозиционного медиа Nexta Романа Протасевича, который уже не так активен в СМИ. Сообщается, что в Греции Протасевич виделся с одним из лидеров белорусской оппозиции - Светланой Тихановской.

Скудра предположил, что Лукашенко ожидал, что международная реакция будет негативной и что в отношении Беларуси могут быть введены дополнительные санкции. По словам Скудры, выбранное время вызывает вопросы, поскольку есть признаки того, что встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоится в июне.

Связь с Россией

"Однако такие действия не имеют прямого отношения к России, но вполне вероятно, что спецслужбы Беларуси и России координировали или сотрудничали согласованно. Точно сказать пока нельзя, но это вызывает вопросы", - рассказал Скудра, указывая на то, что уже запланировано очередное совещание между Путиным и Лукашенко.

На вопрос, могут ли отношения Европы с Беларусью измениться только с заменой Лукашенко, политолог призвал учитывать, что

все, что делает автократический лидер Беларуси "должно делиться на три, потому что никогда нельзя знать, насколько это все шоу".

Скудра отметил, что, поскольку инцидент был попыткой запугать оппозицию, живущую за границей, с этой точки зрения лидер оппозиции Тихановская подвергается наибольшему риску.

"В настоящее время трудно сказать, повлияет ли этот тип действий на (..) представителей оппозиции в Беларуси. Отчасти это будет зависеть от того, будут ли сторонники оппозиции проводить акции протеста. Пока к ним призывов не было", - сказал исследователь.

Говоря о дополнительных санкциях, которые будут введены в отношении белорусских чиновников и институтов, Скудра отметил, что политическое решение Совета Европы - это одно, но оно должно получить четкую международно-правовую формулировку в бюрократии ЕС, потому что лидеры ЕС принимают политический документ, не позволяющий Беларуси подавать апелляцию в международный суд и оспаривать решение.

"Учитывая экономические потери, поскольку о репутационных потерях в отношении Лукашенко говорить нельзя, я бы интерпретировал это как прямое сотрудничество с Путиным,

поскольку в сентябре ожидаются выборы в Госдуму России. Он мог использовать реакцию на провокацию Лукашенко в предвыборной кампании, указав, что обе страны находятся в кольце врагов, - сказал политолог, отметив, что это дело также можно рассматривать как помощь Лукашенко Путину и партии "Единая Россия" в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.

Инцидент с флагом Беларуси в Риге