Ср, 26.05.2021
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Мартиньш Стакис, мэр Риги

Видео ⟩ В столкновении российского и японского кораблей погибли три человека. Одно из судов перевернулось

ФОТО: Скриншот из видео

Три японских моряка погибли в результате столкновения рыболовецких судов из России и Японии у побережья острова Хокайдо в Охотском море, сообщает "Медуза" со ссылкой на телеканал NHK.

Как следует из данных управления береговой охраны Японии, утром в среду, 26 мая, примерно в 23 километрах от порта Момбецу российское судно "Амур" (водоизмещение - 662 тонны) столкнулось с японским судном "Дайхати Хоккомару" (9,7 тонны). Японское судно в результате столкновения перевернулось. Моряки из России подняли из воды пятерых членов экипажа "Дайхати Хоккомару", но трое из них уже были мертвы.

Россияне в результате происшествия не пострадали.

Причиной столкновения, по предварительным данным, стали плохая видимость и сложные метеоусловия - об этом "Интерфаксу" рассказали в спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".

Российский корабль "Амур" отконвоирован в порт Момбецу для разбирательств. "Предстоит установить, имелось ли в наличии и сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном сближении, а также какими при этом были действия обеих команд", - рассказали в российском спасательном центре.

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