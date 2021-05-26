Видео ⟩ В столкновении российского и японского кораблей погибли три человека. Одно из судов перевернулось

Как следует из данных управления береговой охраны Японии, утром в среду, 26 мая, примерно в 23 километрах от порта Момбецу российское судно "Амур" (водоизмещение - 662 тонны) столкнулось с японским судном "Дайхати Хоккомару" (9,7 тонны). Японское судно в результате столкновения перевернулось. Моряки из России подняли из воды пятерых членов экипажа "Дайхати Хоккомару", но трое из них уже были мертвы.
Россияне в результате происшествия не пострадали.
Причиной столкновения, по предварительным данным, стали плохая видимость и сложные метеоусловия - об этом "Интерфаксу" рассказали в спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск".
Российский корабль "Амур" отконвоирован в порт Момбецу для разбирательств. "Предстоит установить, имелось ли в наличии и сработало ли на судах оборудование, предупреждающее об опасном сближении, а также какими при этом были действия обеих команд", - рассказали в российском спасательном центре.