За сутки выявлено 396 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3.1%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 396 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 396 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек.
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
За прошедшие сутки было сделано 12 790 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3.1%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 326,1 случай. Последний раз такой низкий кумулятивный показатель был только в ноябре прошлого года.
Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 131 910 случаев Covid-19.