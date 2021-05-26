Ср, 26.05.2021
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За сутки выявлено 396 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3.1%

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 396 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек.

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет, 
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За прошедшие сутки было сделано 12 790 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3.1%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 326,1 случай. Последний раз такой низкий кумулятивный показатель был только в ноябре прошлого года.

Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 131 910 случаев Covid-19.

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