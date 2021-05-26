За сутки выявлено 396 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3.1%

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

За прошедшие сутки было сделано 12 790 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 3.1%. 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 жителей составляет 326,1 случай. Последний раз такой низкий кумулятивный показатель был только в ноябре прошлого года.