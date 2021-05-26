Лукашенко: сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? - цитирует его слова официальный Telegram-канал "Пул первого", который контролирует окружение главы Беларуси. - Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?"

Характеризуя историю с посадкой самолета Ryanair, Лукашенко заявил, что недоброжелатели Беларуси "перешли от организации бунтов к этапу удушения".

Ранее, 25 мая, Минтранс Беларуси опубликовал фрагмент расшифровки переговоров пилота самолета Ryanair с диспетчером аэропорта Минска. Согласно расшифровке, диспетчер оповестил пилота о том, что несколько аэропортов получили сообщение о минировании этого рейса - злоумышленники якобы хотели взорвать бомбу в небе над Вильнюсом.

После этого диспетчер рекомендовал экипажу "по соображениям безопасности" совершить экстренную посадку в Минске. По авиационным правилам, он не должен что-либо советовать пилотам в случае угрозы взрыва воздушного судна.

Контекст

В воскресенье, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом из Афин в Вильнюс, на борту которого были редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич и его девушка София Сапега, незапланированно приземлился в Беларуси из-за сообщения о бомбе на борту, которое позже оказалось ложным. Пассажиры самолета провели в аэропорту Минска почти семь часов.