Видео ⟩ Уникальное событие в Латвии! На конной ферме родились жеребята-близнецы

У лошадей близнецы рождаются крайне редко, а случаев, когда обоим жеребятам удается выжить, еще меньше - особенно если они однояйцевые. Однако на конной ферме в пригороде Попе произошло радостное событие! Об этом сообщает служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
Видео: Сюжет новостей LTV (на латышском языке)
Малыши разного окраса: по словам хозяйки конной фермы Антры Валодзе, серый малыш со временем станет темнее, а предсказать окрас второго сложнее, поскольку он трехцветный - желто-бело-рыжий.
Для Дины, матери жеребят, это первые малыши. Сначала все свидетельствовало о том, что хозяйство пополнится крупным жеребцом, однако в ночь на 4 мая всех - похоже, даже саму Дину - удивило появление близнецов.
Отец близнецов - 19-летний Галтьерс, и у него раньше были жеребята, даже более того - он уже дедушка и прадедушка!
Обычно у лошадей рождается лишь один жеребенок, потому молока хватает только на одного. Чтобы молока хватало обоим, используют козье молоко. Как и у людей, у мамы-лошади в заботе о двух малышах также появляется двойная работа.
"Маме нужно понимать, кого ловить, кого спасать, в какую сторону бежать, но со временем жеребята к этому привыкают. И тогда каждый из них "подключается" к своей стороне и бежит рядом с мамой",
- рассказывает хозяйка.
Она призналась, что придумать им имена было сложно, однако маленький рыжий жеребенок получил имя Golden Dream ["Золотая мечта" - с англ. яз.], а его сестру теперь зовут Галаксия. Валодзе говорит, что малыши не вырастут большими, однако "кто знает"...