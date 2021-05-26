Ср, 26.05.2021
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Видео ⟩ Уникальное событие в Латвии! На конной ферме родились жеребята-близнецы

Иллюстративное фото ФОТО: @aabeele/Shutterstock.com

У лошадей близнецы рождаются крайне редко, а случаев, когда обоим жеребятам удается выжить, еще меньше - особенно если они однояйцевые. Однако на конной ферме в пригороде Попе произошло радостное событие! Об этом сообщает служба новостей Латвийского телевидения (LTV).

Видео: Сюжет новостей LTV (на латышском языке)

Малыши разного окраса: по словам хозяйки конной фермы Антры Валодзе, серый малыш со временем станет темнее, а предсказать окрас второго сложнее, поскольку он трехцветный - желто-бело-рыжий. 

Для Дины, матери жеребят, это первые малыши. Сначала все свидетельствовало о том, что хозяйство пополнится крупным жеребцом, однако в ночь на 4 мая всех - похоже, даже саму Дину - удивило появление близнецов.

Жеребята-близнецы с мамой Диной ФОТО: скриншот видео

Отец близнецов - 19-летний Галтьерс, и у него раньше были жеребята, даже более того - он уже дедушка и прадедушка!

Обычно у лошадей рождается лишь один жеребенок, потому молока хватает только на одного. Чтобы молока хватало обоим, используют козье молоко. Как и у людей, у мамы-лошади в заботе о двух малышах также появляется двойная работа. 

"Маме нужно понимать, кого ловить, кого спасать, в какую сторону бежать, но со временем жеребята к этому привыкают. И тогда каждый из них "подключается" к своей стороне и бежит рядом с мамой",

- рассказывает хозяйка.

Она призналась, что придумать им имена было сложно, однако маленький рыжий жеребенок получил имя Golden Dream ["Золотая мечта" - с англ. яз.], а его сестру теперь зовут Галаксия. Валодзе говорит, что малыши не вырастут большими, однако "кто знает"...

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