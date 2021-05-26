Очередная сенсация от Казахстана и лёгкая победа российских хоккеистов

Встреча команды ОКР и Дании проходила в Олимпийском спортивном центре и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Первый период завершился со счётом 0:0, а команды на двоих нанесли 17 бросков - 10 на счету команды ОКР и 7 бросков по воротам соперника нанесла Дания. Счёт в матче на последней минуте второго периода открыл нападающий СКА Иван Морозов, который реализовал большинство.

В середине третьего периода Александр Барабанов удвоил преимущество россиян, а точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков.

Российские хоккеисты выступают в Риге под названием Олимпийский комитет России (ОКР). Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

Напомним, ранее команда ОКР на турнире в Риге обыграла Чехию (4:3), нанесла разгромное поражение Великобритании (7:1) и уступила Словакии (1:3). В данный момент команда ОКР занимает второе место в группе "А", уступая лишь Словакии, которая провела на один матч меньше.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина сыграют с командой Швейцарии. Игра состоится 29 мая в 16:15.

Параллельно матчу ОКР - Дания в "Арене Рига" состоялся поединок между Казахстаном и сборной Германии, которые выступают в одной группе с Латвией. Победу в этом матче одержала казахстанская команда - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Для сборной Казахстана эта победа стала третьей в четырёх матчах чемпионата. В следующем матче Казахстан сыграет с Канадой, которая пока на турнире ни разу не побеждала.