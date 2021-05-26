Янис Тимма показал подписчикам дом своего детства: он нашел старый магнитофон с песней Седоковой

Тимма опубликовал несколько фотографий в Instagram, добавив описание: "Добро пожаловать в мой дом в Краславе. Хотите его увидеть? Вперед. Кто из вас знает, где он находится? А кто из вас знает, сколько людей здесь живет? Пока мои эмоции еще свежи, я поделюсь ими. На этих фото и видео я хочу показать, где я жил до 15 лет. Помните, неважно, как и где вы живете - все возможно. Никто не может запретить вам мечтать и следовать за мечтами. Мелочи могут изменить вашу жизнь. Главное - не останавливаться".

Также Янис показал свою первую спортивную обувь. "В то время никто не мог себе позволить покупать обувь Nike. Надо было быть очень богатым, потому что они (кроссовки) стоили очень дорого. Вы знаете, как я их получил? В секонд-хенде. Мама или папа могли бы точнее сказать, сколько заплатили за них, по-моему, они стоили пять долларов. Сейчас я могу менять обувь после каждой тренировки или игры, но в этих кроссовках я вижу столько боли, пота и слез, которые они пережили вместе со мной".

Записи Тиммы растрогали его подписчиков, и многие в комментариях выразили искреннюю благодарность родителям баскетболиста за то, что они сохранили вещи из его детства.

Янис Тимма также рассказал, что нашел в доме старую кассету с песней, которую исполняет его жена Анна Седокова. По его словам, эта кассета пролежала в магнитофоне 15 лет.

"Ребята, говорю вам правду. Я даже не знаю, как это объяснить, как это возможно и так далее… Просто посмотрите это видео. Узнаете исполнителя, песню? Этой кассете более 15 лет. Никто не пользовался этим магнитофоном, он стоял в моей комнате. Никто не жил там до и после меня. Все, что находится в этой комнате - только мое", написал он в своем Instagram.

"У меня около 10-15 кассет, но я включил именно эту кассету и эту песню. Специально найти ее было практически невозможно. Но она была там и ждала меня. Я просто хочу сказать, что никогда не знаешь, что преподнесет тебе жизнь. И чего ожидать. Я люблю тебя, моя женушка, до луны и обратно. Нет ничего невозможного. Это правда", - отметил Тимма.