Фигуристка Елизавета Нугуманова - в 18 лет прекрасна на льду и в соцсетях

18-летняя фигуристка родилась в Санкт-Петербурге в спортивной семье - её дедушка был известным тренером по фигурному катанию.

Пять лет назад Елизавета попала в группу к Алексею Мишину и дебютировала на юниорских Гран-при сезона-2016/17. На Гран-при в России девушка завоевала бронзовую медаль, а на своём втором этапе Гран-при в Эстонии стала серебряной призёршей.

Через год Нугуманова покинула юниоров и начала соревноваться вместе со взрослыми, но этот переход получился непростым. На чемпионате России 2019 года Елизавета заняла лишь 17-е место.

Всё изменилось в прошлом сезоне. В октябре фигуристка сломала ногу и поставила под вопрос выступление в целом сезоне, но смогла преодолеть себя и уже в конце года заняла шестое место на чемпионате России, показав лучший результат в карьере на этом турнире.

Помимо успехов на льду Нугуманова периодически взрывает медиапространство своими роликами в TikTok. Там на неё подписано больше 370 тысяч человек, а некоторые ролики набирают более миллиона просмотров. Особенной популярностью пользуются видео с танцами 18-летней фигуристки.

Не забывает Елизавета и о старом добром Instagram, где частенько радует своих подписчиков яркими снимками. Вот, например, фотографии из Дубая, где она отдыхала в мае.