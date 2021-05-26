Воздушная блокада Беларуси. Кто выиграет и проиграет от ограничения полетов?

В связи с этим "Белавиа" отменила рейсы в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа.

Россия приостановила авиасообщение с Украиной в 2014 году. С тех пор многие россияне добирались до Украины с пересадкой в Минске. По итогам 2020 года аэропорт Минска называл Киев одним из самых загруженных своих направлений.

Запрет на полеты из Украины в Белоруссию приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" (Жуляны) на 10%.

"Но, как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны", - сказал журналистам глава его совета директоров аэропорта Денис Костржевский (цитата по Интерфаксу).

Он уточнил, что в этом месяце аэропорт "Киев" ожидал 3-4 тысячи пассажиров из Минска. До карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тысяч, а на пике - до 15 тысяч пассажиров в месяц.

Как отмечает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, "Белавиа" контролировала немалую часть транзита между пунктами в Российской Федерации и пунктами в Европе, включая Украину и Грузию, куда нет прямых рейсов из России, а также транзита на курорты Турции и Египта.

"Эти направления "Белавиа" продолжает обслуживать, но мы исходим из того, что и в Турцию, и в Египет им придется летать через Россию, огибать восточнее Украины (Украина ограничила доступ в авиапространство над востоком страны в 2014 году - прим. Би-би-си). Это сокращает возможности по предложению самых привлекательных цен", - уточняет Пантелеев.

Российские авиакомпании в этой ситуации теоретически могут выиграть от запрета, если ограничения, наложенные на Беларусь, будут действовать, при этом запрет на полеты в Европу из-за ковида будет смягчен (сейчас в большую часть стран доступны только грузопассажирские рейсы).

Это связано с тем, что пассажиры будут вынуждены выбирать более дорогие прямые перелеты из-за отсутствия вариантов с пересадкой в Минске.

"Я бы сказал, что при нынешних объемах перевозок для российских пассажиров и российских авиакомпаний эта ситуация едва ли сколь-либо существенна. С той же самой Украиной сейчас поток далеко не на высоком уровне из-за ковидных ограничений на въезд, поток граждан из Украины в Россию очень незначительный. Конечно, для тех, кому нужно направиться в Киев, воздушный маршрут серьезно усложняется", - отмечает Пантелеев.

В апреле 2021 года Россия ограничила прямое авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Единственным доступным городом остался Стамбул, который стал популярным хабом для российских транзитных пассажиров в 2020 году. Однако туда выполняются только 4 рейса в неделю из Москвы. И Минск, и Стамбул доступны для россиян, но теперь их роль как хабов для полетов в Европу резко сократилась, отмечает Олег Пантелеев.

ФОТО: BBC

Массовая приостановка полетов

Одной из первых стран, которая фактически закрыла авиасообщение с Беларусью, стала Литва.