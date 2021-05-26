Оппозиция Рижской думы резко раскритиковала Стакиса за замену белорусского флага

По словам председателя фракции "Согласие" Константина Чекушина, последние события в Беларуси вызывают тревогу, но решения, основанные на эмоциях, принимать нельзя.
По его мнению, обидно, что мэр не мог придумать ничего умнее, чем "показать средний палец, что говорит о соответствующем уровне". По мнению Чекушина, выходка с заменой флага никак не поможет народу Беларуси.
Представитель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов заявил, что действия Стакиса и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича по смене флагов Беларуси и России вызвали международный скандал и возмущение населения.
По его словам, политики получают письма с призывами наказать политиков - от административного штрафа до предложений расстрелять или повесить.
Поэтому РСЛ предлагает дополнить положение Рижской думы нормой о том, что мэр перед участием в подобных политических акциях должен получить разрешение думы.
Представитель "Согласия" Анна Владова также выразила сожаление по поводу действий мэра, заявив, что хоккейный праздник в Риге сорван.
По мнению оппозиции, в будущем в Риге не будет проводиться не только чемпионат мира по хоккею, но и любые мировые спортивные соревнования, потому что международные спортивные федерации побоятся отправлять сюда своих спортсменов.
Как сообщалось, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, в воскресенье был принудительно посажен в Минске. Летевший этим рейсом белорусский оппозиционный активист Роман Протасевич после посадки самолета был задержан.
В понедельник возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.