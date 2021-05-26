Минэкономики предлагает разрешить вакцинированным не носить маски и не соблюдать дистанцию

Кроме того, Минэкономики предлагает постановить, что на вакцинированных лиц не будет относиться требование соблюдать самоизоляцию, путешествуя или отправляясь в рабочие поездки, а также установленные в Латвии дополнительные строгие требования эпидемиологической безопасности.

По мнению министерства, вакцинированные люди моли бы неограниченно оказывать все услуги, в том числе и запрещенные сейчас.

Таким образом, после перерыва в несколько месяцев смогли бы открыться места общепита в помещениях, а также театры, кинозалы, спортивные клубы, бани, СПА, и другие отдельные услуги, в первую очередь для одного лица, а отдельные услуги - для одного домашнего хозяйства.

Кроме того, для вакцинированных лиц можно бы было проводить публичные мероприятия. Например, Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи, который должен пройти летом 2021 года, мог бы пройти со зрителями - группами привитых или переболевших Covid-19 лиц.

Еще одно предложение заключается в том, что вакцинированные и переболевшие не должны проходить тестирование на Covid-19.

Напомним, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис сообщил, что в среду на обсуждение оперативной правительственной группе на 11 листах были представлены "огромные, масштабные" поправки с предложениями, относящимися к вакцинированным лицам.