Литва продлила карантин до конца июня, но ослабила ограничения

"Мы еще раз продлили сроки карантинного режима до конца июня, попытались сделать новую редакцию, чтобы всем было удобнее пользоваться и читать, и несколько уточнений. Все изменения мы внесли единообразно, с первого июня", - сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Правительство утвердило новую редакцию постановления, которым режим карантина продлен до 24 часов 30 июня.

Новое постановление о карантине вступает в силу с 1 июня. Сейчас карантин введен до 31 мая включительно.

С июня правительство разрешило заведениям общественного питания, ресторанам, кафе, барам на открытом воздухе работать на два часа дольше, на таких же условиях разрешена работа и ночных клубов, которая до сих пор была запрещена.

В такое же время, с 7 до 24 часов, все эти заведения смогут принимать внутри клиентов с "паспортами возможностей".

Есть изменения, связанные с ношением масок - они не нужны в детских лагерях, также установлено, что носить их не нужно на открытых пространствах, если вокруг нет людей, ранее требовалось, чтобы никого не было вокруг на расстоянии двух метров.