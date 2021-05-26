В Минске покончил с собой 18-летний сирота, фигурант дела о массовых беспорядках

Информацию о самоубийстве юноши изданию "Медиазона" подтвердила его подруга.

После его гибели на странице во "Вконтакте", где молодой человек был зарегистрирован под именем Дмитрий Меркулов, появилось сообщение, в котором рассказывается о том, что причиной самоубийства стало вышеупомянутое уголовное дело и давление со стороны правоохранительных органов.

"Медуза" приводит текст сообщения (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред.).:

"Если вы это читаете, значит меня нет в живых.

Вина тому, стал следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. В кратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился. Да, мне много кто говорил, не переживай все будет хорошо. Не думай о плохом. Плохие мысли прочь. Однако легко говорить пока сам не окажешься в таком положении.

Очень сильно жалею о том, что прожил так мало. А ведь еще пару лет назад, строил планы на будущее, что поеду снова за границу, буду там жить и работать. Но жизнь она ведь такая не предсказуемая. Или думаете я когда нибудь мог бы подумать, что буду стоять перед таким выбором? Тяжелым выбором. Поэтому сказать что суицид это решение всех твоих проблем, не могу. Нет друзья. Это не правильный выбор. Это самый что ни есть ужасный выбор. Живите. Жизнь надо ценить. Она у вас одна и другой у вас уже точно не будет.

В завершении моей предсмертной записки, хочу выразить огромную благодарность моим друзьям, знакомым и просто тем людям, которые мне встречались на пути моей короткой жизни. А также спасибо тем людям которые мне на протяжении многих лет помогали. Все вы невероятные и я всегда всех любил. Любил помогать и делать добро, чтоб уходя на тот свет, оставить хоть что нибудь от себя. Хотяб кусочек доброты.

Будьте чутка добрее и вообще. Живите на позитиве".

Как сообщает "Весна", молодой человек был сиротой и проживал в общежитии. За несколько часов до гибели он был на допросе по делу о массовых беспорядках. По информации правозащитного центра, именно сотрудники общежития указали на него как на участника массовых протестов, после чего он и стал фигурантом дела.

Вот что изданию "Наша Нiва" рассказал про Дмитрия Стаховского его друг: