Ср, 26.05.2021
Это напоминало хорошо поставленный театр латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси
латвиец, летевший в самолете, экстренно севшем в Беларуси
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В Минске покончил с собой 18-летний сирота, фигурант дела о массовых беспорядках

ФОТО: страница парня "ВКонтакте"

В Минске покончил с собой 18-летний Дмитрий Стаховский, проходивший по уголовному делу о массовых беспорядках, возбужденному после протестов в Беларуси в августе прошлого года.

Информацию о самоубийстве юноши изданию "Медиазона" подтвердила его подруга.

После его гибели на странице во "Вконтакте", где молодой человек был зарегистрирован под именем Дмитрий Меркулов, появилось сообщение, в котором рассказывается о том, что причиной самоубийства стало вышеупомянутое уголовное дело и давление со стороны правоохранительных органов.

"Медуза" приводит текст сообщения (орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред.).:

"Если вы это читаете, значит меня нет в живых.

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Вина тому, стал следственный комитет. Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293 ч.2. В кратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился. Да, мне много кто говорил, не переживай все будет хорошо. Не думай о плохом. Плохие мысли прочь. Однако легко говорить пока сам не окажешься в таком положении.

Очень сильно жалею о том, что прожил так мало. А ведь еще пару лет назад, строил планы на будущее, что поеду снова за границу, буду там жить и работать. Но жизнь она ведь такая не предсказуемая. Или думаете я когда нибудь мог бы подумать, что буду стоять перед таким выбором? Тяжелым выбором. Поэтому сказать что суицид это решение всех твоих проблем, не могу. Нет друзья. Это не правильный выбор. Это самый что ни есть ужасный выбор. Живите. Жизнь надо ценить. Она у вас одна и другой у вас уже точно не будет.

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В завершении моей предсмертной записки, хочу выразить огромную благодарность моим друзьям, знакомым и просто тем людям, которые мне встречались на пути моей короткой жизни. А также спасибо тем людям которые мне на протяжении многих лет помогали. Все вы невероятные и я всегда всех любил. Любил помогать и делать добро, чтоб уходя на тот свет, оставить хоть что нибудь от себя. Хотяб кусочек доброты.

Будьте чутка добрее и вообще. Живите на позитиве".

Как сообщает "Весна", молодой человек был сиротой и проживал в общежитии. За несколько часов до гибели он был на допросе по делу о массовых беспорядках. По информации правозащитного центра, именно сотрудники общежития указали на него как на участника массовых протестов, после чего он и стал фигурантом дела.

Вот что изданию "Наша Нiва" рассказал про Дмитрия Стаховского его друг:

"Дима не сильно любил рассказывать о своей жизни. Но известно, что он не то родился в Италии, не то жил там какое-то время с родителями. Потом оказался здесь. Что случилось с родителями - не знаю. Знаю только, что у него есть тетя, на которой было опекунство, но больше нет подробностей.

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Дима имел отношение к игре Clash of Clans, был там администратором, кажется, даже имел какое-то отношение к созданию игры. Деньги имел, всегда помогал, если кому-то нужно было помочь деньгами.

Но в последнее время он перестал заниматься администрированием игры. Зарабатывал чем-то в интернете. Постоянной работы вроде офисной не имел.

Он был компанейским парнем, но девушки у него не было.

Раньше Дима снимал квартиру. Но где-то в разгар протестов на него завели то дело. Сутки держали в милиции, потом отпустили. Это было, кажется, в ноябре. Потом, по словам Димы, ему выделили общежитие. Он жил там. Говорил, будет там, пока не закроют дело.

Дима был под подпиской о невыезде, иногда его вызывали на допросы.

Как он говорил, суицид - выход из всех проблем. Говорил, что не хочет за решетку и совершит суицид. Сначала мы относились к этому с улыбкой, но потом поняли, что смешного мало.

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Мы поддерживали его как могли.

Вчера после допроса он поехал в район Восток, на 16-этажку. Оттуда писал друзьям, что не сможет так жить, просил у них прощения. Говорил, что хочет напиться, потому что ему страшно и не хочется идти на такой поступок, но в тюрьме он сидеть не будет.

Скидывал даже фото с крыши.

Один из друзей просил его: не делай этого, ради меня! Дима ответил, что не сделает. Но выходит, что все равно сделал.

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После этого ночью у него был выключен телефон. Сейчас он включен - гудки идут, но никто не снимает".

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