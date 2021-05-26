В Минске покончил с собой 18-летний сирота, фигурант дела о массовых беспорядках

Дима имел отношение к игре Clash of Clans, был там администратором, кажется, даже имел какое-то отношение к созданию игры. Деньги имел, всегда помогал, если кому-то нужно было помочь деньгами.
Но в последнее время он перестал заниматься администрированием игры. Зарабатывал чем-то в интернете. Постоянной работы вроде офисной не имел.
Он был компанейским парнем, но девушки у него не было.
Раньше Дима снимал квартиру. Но где-то в разгар протестов на него завели то дело. Сутки держали в милиции, потом отпустили. Это было, кажется, в ноябре. Потом, по словам Димы, ему выделили общежитие. Он жил там. Говорил, будет там, пока не закроют дело.
Дима был под подпиской о невыезде, иногда его вызывали на допросы.
Как он говорил, суицид - выход из всех проблем. Говорил, что не хочет за решетку и совершит суицид. Сначала мы относились к этому с улыбкой, но потом поняли, что смешного мало.
Мы поддерживали его как могли.
Вчера после допроса он поехал в район Восток, на 16-этажку. Оттуда писал друзьям, что не сможет так жить, просил у них прощения. Говорил, что хочет напиться, потому что ему страшно и не хочется идти на такой поступок, но в тюрьме он сидеть не будет.
Скидывал даже фото с крыши.
Один из друзей просил его: не делай этого, ради меня! Дима ответил, что не сделает. Но выходит, что все равно сделал.
После этого ночью у него был выключен телефон. Сейчас он включен - гудки идут, но никто не снимает".