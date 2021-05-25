Главное за 26 мая ⟩ Больше свободы для вакцинированных, комментарии Лукашенко и очередная сенсация от Казахстана
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События в Беларуси:
Все по закону, "ледяная" война, без нас вам будет плохо. Лукашенко об инциденте с самолетом Ryanair. Глава Беларуси Александр Лукашенко выступил на встрече с депутатами парламента Беларуси с комментариями об инциденте с самолетом Ryanair. Приводим короткий приблизительный пересказ его слов на основе сообщений БелТА и Агентства телевизионных новостей.
СМИ: Софья Сапега обвиняется в организации массовых беспорядков. Опубликовано видео с ее признанием. Сапеге предъявлены подозрения по двум статьям уголовного кодекса Беларуси - организация групповых действий, сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти (часть 1 статьи 342) и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (часть 1 статьи 293).
"Я - не герой. Настоящие герои - оппозиция Беларуси". Стакис дал интервью белорусскому телеканалу. Ведущий программы рассказал, что поступок мэра Риги вызвал одобрение у сторонников перемен в стране (кто-то даже предложил назвать именем Стакиса одну из улиц в Минске после победы над режимом Лукашенко, а девушки называют его новым секс-символом), но гневную реакцию у сторонников Александра Лукашенко.
Чем Латвии аукнутся санкции против Беларуси? Комментарии специалистов. Хотя Беларусь не является крупным экспортным рынком Латвии, санкции против этой соседней страны поставили некоторые из наших компаний в очень тяжелое положение, сообщил агентству LETA президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгар Ростовскис.
Самолет Минск - Барселона не пустили в воздушное пространство Польши. Он подлетел к границе, но потом начал делать круги, а в результате был вынужден вернуться в Минск. При этом самолет, летевший из Минска в Варшаву, спокойно пересек границу.
"Кто вам платит?": Операция в небе, замена флага, высылка дипломатов: что дальше? Вышел новый выпуск передачи "Кто вам платит?". На этот раз обсуждали события последних дней в Беларуси. Дискуссия вышла довольно жаркой и интересной!
В Минске покончил с собой 18-летний сирота, фигурант дела о массовых беспорядках. После его гибели на странице во "Вконтакте", где молодой человек был зарегистрирован под именем Дмитрия Меркулова, появилось сообщение, в котором рассказывается о том, что причиной самоубийство стало вышеупомянутое уголовное дело и давление со стороны правоохранительных органов.
События дня:
Кафе, концерты, кино и прочее: Минздрав планирует значительно облегчить жизнь вакцинированных. Министерство здравоохранения вместе с другими министерствами подготовило предложения, позволяющие людям, вакцинированным от Covid-19 и переболевшим этой болезнью, посещать публичные мероприятия с середины июня. Если предложения примут, с 15 июня привитые и переболевшие смогут участвовать в общественных мероприятиях, посещать кафе, кинотеатры и театры, концерты, клубы и другие подобные мероприятия без масок и не соблюдая дистанцию два метра.
Минэкономики предлагает разрешить вакцинированным не носить маски и не соблюдать дистанцию. Кроме того, Минэкономики предлагает постановить, что на вакцинированных лиц не будет относиться требование соблюдать самоизоляцию, путешествуя или отправляясь в рабочие поездки, а также установленные в Латвии дополнительные строгие требования эпидемиологической безопасности.
Уволен директор департамента сообщения Рижской думы Рейнбах: были нарушения. Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что получена информация о многочисленных нарушениях в департаменте. Возможно, в департаменте сообщения были случаи фиктивного трудоустройства, разбазаривания имущества самоуправления и конфликт интересов. Рейнбах отстранен от должности, начата проверка.
В столкновении российского и японского кораблей погибли три человека. Одно из судов перевернулось. Как следует из данных управления береговой охраны Японии, утром в среду, 26 мая, примерно в 23 километрах от порта Момбецу российское судно "Амур" (водоизмещение - 662 тонны) столкнулось с японским судном "Дайхати Хоккомару" (9,7 тонны). Японское судно в результате столкновения перевернулось. Моряки из России подняли из воды пятерых членов экипажа "Дайхати Хоккомару", но трое из них уже были мертвы.
Собрались за границу? Все, что стоит знать о вакцинном сертификате. Национальная служба здравоохранения (NVD) информирует, что ведется активная работа по внедрению цифрового зеленого сертификата. Портал RUS TVNET собрал всю актуальную информацию о том, как подтвердить, что человек прошел вакцинацию от коронавируса.
О петухах балтийских немцев, кладбище барона и печальном известии. Руины часовни барона Хана в Пастендской усадьбе в волости Гибулю под Талси, похоже, больше не охраняют проклятия и призраки барона - сейчас разрушающуюся часовню под свое крыло взяли проволочный забор и наша совесть.
Хозяин тяжело пострадавшей собаки предупреждает: "Если у тебя есть собака, не подпускай ее к зерновым полям". Во вторник, 25 мая, некий хозяин собаки опубликовал в Twitter запись, в которой предупреждает людей не пускать собак в рапсовые поля. Его любимец в поле отравился химией, которой опрыскивают растения.
Очередная сенсация от Казахстана и лёгкая победа российских хоккеистов. В среду, 26 мая, команда Олимпийского комитета России (ОКР) одержала третью победу на проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею. Встреча команды ОКР и Дании проходила в Олимпийском спортивном центре и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Параллельно матчу ОКР - Дания в "Арене Рига" состоялся поединок между Казахстаном и сборной Германии, которые выступают в одной группе с Латвией. Победу в этом матче одержала казахстанская команда - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).
Коронавирус:
За сутки выявлено 396 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,1%. Скончались шесть человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 326,1 случая - это самый низкий уровень за последние полгода. Ниже в последний раз этот показатель был 26 ноября прошлого года - 311 случаев.
Литва продлила карантин до конца июня, но ослабила ограничения. Правительство Литвы в среду продлило до конца июня карантин, на два часа продлило время работы летних кафе, разрешило собираться в закрытых помещениях группам до десяти человек, а на улице - неограниченному числу людей.
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