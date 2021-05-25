Главное за 26 мая ⟩ Больше свободы для вакцинированных, комментарии Лукашенко и очередная сенсация от Казахстана

Уволен директор департамента сообщения Рижской думы Рейнбах: были нарушения. Вице-мэр Вилнис Кирсис заявил, что получена информация о многочисленных нарушениях в департаменте. Возможно, в департаменте сообщения были случаи фиктивного трудоустройства, разбазаривания имущества самоуправления и конфликт интересов. Рейнбах отстранен от должности, начата проверка.

В столкновении российского и японского кораблей погибли три человека. Одно из судов перевернулось. Как следует из данных управления береговой охраны Японии, утром в среду, 26 мая, примерно в 23 километрах от порта Момбецу российское судно "Амур" (водоизмещение - 662 тонны) столкнулось с японским судном "Дайхати Хоккомару" (9,7 тонны). Японское судно в результате столкновения перевернулось. Моряки из России подняли из воды пятерых членов экипажа "Дайхати Хоккомару", но трое из них уже были мертвы.

Собрались за границу? Все, что стоит знать о вакцинном сертификате. Национальная служба здравоохранения (NVD) информирует, что ведется активная работа по внедрению цифрового зеленого сертификата. Портал RUS TVNET собрал всю актуальную информацию о том, как подтвердить, что человек прошел вакцинацию от коронавируса.

О петухах балтийских немцев, кладбище барона и печальном известии. Руины часовни барона Хана в Пастендской усадьбе в волости Гибулю под Талси, похоже, больше не охраняют проклятия и призраки барона - сейчас разрушающуюся часовню под свое крыло взяли проволочный забор и наша совесть.

Хозяин тяжело пострадавшей собаки предупреждает: "Если у тебя есть собака, не подпускай ее к зерновым полям". Во вторник, 25 мая, некий хозяин собаки опубликовал в Twitter запись, в которой предупреждает людей не пускать собак в рапсовые поля. Его любимец в поле отравился химией, которой опрыскивают растения.

Очередная сенсация от Казахстана и лёгкая победа российских хоккеистов. В среду, 26 мая, команда Олимпийского комитета России (ОКР) одержала третью победу на проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею. Встреча команды ОКР и Дании проходила в Олимпийском спортивном центре и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Параллельно матчу ОКР - Дания в "Арене Рига" состоялся поединок между Казахстаном и сборной Германии, которые выступают в одной группе с Латвией. Победу в этом матче одержала казахстанская команда - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Коронавирус:

За сутки выявлено 396 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3,1%. Скончались шесть человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 326,1 случая - это самый низкий уровень за последние полгода. Ниже в последний раз этот показатель был 26 ноября прошлого года - 311 случаев.

Литва продлила карантин до конца июня, но ослабила ограничения. Правительство Литвы в среду продлило до конца июня карантин, на два часа продлило время работы летних кафе, разрешило собираться в закрытых помещениях группам до десяти человек, а на улице - неограниченному числу людей.

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