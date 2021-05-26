Смерть в колонии политзаключенного Витольда Ашурка: следователи выложили видео
Сегодня в Березовке Лидского района прошли похороны политического активиста, члена Партии БНФ Витольда Ашурка, который неожиданно умер в Шкловской колонии.
Сегодня в Березовке Лидского района прошли похороны политического активиста, члена Партии БНФ Витольда Ашурка, который неожиданно умер в Шкловской колонии.
О смерти 50-летнего Ашурка власти колонии объявили 21 мая, в пятницу. Но его тело родным отдали лишь во вторник, спустя 5 дней. Подруга семьи Ольга Быковская рассказала, что у Витольда "забинтована голова от макушки до носа, виден только рот".
Вокруг неожиданной смерти довольно молодого мужчины возникло много понятных слухов и предположений. В результате 25 мая Следственный комитет показал видео, на котором, предположительно, снята смерть Витольда Ашурка, пишет "Наша Нива". Утверждается, что 21 мая его обнаружил без сознания дежурный контролер. Судя по надписи на спине "ШИЗО", Ашурка содержали в штрафном изоляторе. Почему и с какого времени - СК не объясняет.
Видео состоит из нарезанных эпизодов. Сначала политзаключенный с трудом передвигается, шатается и падает при попытке сходить в туалет. Далее человек в форме перевязывает ему голову. Со слов сотрудников колонии, разбив голову, Витольд "жалоб на состояние здоровья не высказывал" и "отказался от помощи и госпитализации". Позже Витольд падает еще раз. СК утверждает, что после второго падения вызвали работников медчасти и скорой, но спасти мужчину не удалось.
К видео возникли вопросы - пока без ответов. Почему ему явно плохо, от чего конкретно он упал и разбил голову - из видео не понятно. Не видно, что было до первого падения и перед вторым.