Чт, 27.05.2021
Мы - на передовой уже не холодной, а ледяной войны. Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси
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К россиянке Софье Сапеге не допустили адвоката

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Адвокаты задержанного Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги не могут попасть на встречу со своими подзащитными. Где именно находится оппозиционный журналист до сих пор неизвестно.
  • Александр Лукашенко впервые за 4 дня прокомментировал инцидент с посадкой самолета RyanAir и сделал противоречивые заявления.
  • Госдума России в третьем чтении приняла так называемый "закон против ФБК Навального". Сам политик сегодня появился по видеосвязи на заседании суда.
  • В российской Якутии власти сначала ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, затем отменили ее. Что это было, и как это комментируют местные жители?

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
 
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