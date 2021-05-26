Канада и Великобритания одержали свои первые победы на чемпионате мира

Беларусь - Великобритания

Сборная Великобритании одержала свою первую победу на турнире, обыграв команду Беларуси со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Лиам Кирк, а в середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие на табло. До перерыва британцам удалось ещё дважды огорчить команду из Беларуси - сначала шайбу забросил Бен Дэвис, а затем Кирк оформил дубль.

В третьем периоде Майк Хэммонд сделал счёт 4:1, но затем Джефф Плэтт отыграл одну шайбу, а в концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума. Перевести матч в овертайм белорусам не хватило времени.

Отметим, что Лиам Кирк вышел в лидеры снайперской гонки чемпионата мира - на счету британца уже четыре шайбы на турнире.

Благодаря победе в сегодняшнем матче Великобритания поднялась на шестое место в группе "А", обогнав Швецию и Чехию.

Канада - Норвегия

Свою первую победу на турнире наконец-то одержала и сборная Канады, которая в "Арена Рига" встречалась с командой Норвегии - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

В составе канадцев в этом матче отличились Коннор Браун, Эндрю Манджапане и Адам Энрике, который оформил дубль. Норвежцы ответили точными бросками Томаса Ольсена и Матса Россели Ольсена.

После этой победы положение Канады в группе "А" практически не изменилось - команда по-прежнему занимает предпоследнее место, опережая лишь Италию. В следующем матче канадцы сыграют с Казахстаном.

Расписание седьмого игрового дня ЧМ-2021:

27 мая, 16:15, Швейцария - Словакия

27 мая, 16:15, США - Латвия

27 мая, 20:15, Швеция - Чехия

27 мая, 20:15, Финляндия - Италия