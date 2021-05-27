Сборная Латвии после двух дней отдыха сыграет с командой США

В первом матче на чемпионате мира латвийские хоккеисты неожиданно обыграли Канаду (2:0), но на следующий день подопечным Боба Хартли не удалось закрепить успех в матче с Казахстаном - поражение в серии буллитов со счётом 2:3. В третьем поединке сборная Латвии снова порадовала своих болельщиков, обыграв Италию (3:0).

И вот настало время матча против США. Победив в этом матче, подопечные Боба Хартли сделают большой шаг на пути в четвертьфинал. Задание, конечно же, не из простых, США - соперник мирового класса, который причисляется к фаворитам турнира.

Американцы начали турнир с поражения от действующего чемпиона мира Финляндии (1:2), но затем одержали победу в двух матчах подряд - 5:1 против Канады и 3:0 против Казахстана, который является одним из главных открытий турнира.

На чемпионате мира в Риге в составе сборной США представлены 19 игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первых трёх матчах турнира тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей отметился игрок "Лос-Анджелес Кингз" Тревор Мур. Две заброшенные шайбы и две результативные передачи на счету Джейсона Робертсона, который выступает за "Даллас Старз".

Опытный нападающий Мартиньш Карсумс после предыдущего матча сборной Латвии сказал, что считает команду США одним из главных фаворитов турнира.

В последний раз на чемпионатах мира Латвия и США играли в 2018 году в Дании, и тогда поединок закончился победой американцев в овертайме (3:2). В составе сборной Латвии тогда отличились Андрис Джериньш и Увис Балинскис, которые находятся в составе сборной и на текущем турнире в Риге.