Минэкономики: Беларусь как соседняя страна является важным экономическим партнером Латвии

В министерстве отметили, что важность Беларуси подтверждается данными о внешнеторговом обороте Латвии с соседней страной. А именно, в 2020 году торговый оборот товаров и услуг обеих стран составил 567 млн евро, что на 9% меньше, чем в 2019 году. Беларусь является четвертым по важности внешнеторговым партнеров Латвии за пределами ЕС после России, Китая и США. В целом Беларусь в прошлом году заняла 15-е место среди внешнеторговых партнеров Латвии.

Основными направлениями экономического сотрудничества Латвии с Беларусью являются транспорт и логистика, информационные и коммуникационные технологии, деревообрабатывающая промышленность и туризм, включая медицинский туризм. В свою очередь приоритетами Беларуси в экспорте товаров и услуг в Латвию являются лесная промышленность, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, стройматериалы, машиностроение, информационные и коммуникационные технологии, туризм.

Общий экспорт товаров и услуг в Беларусь в 2020 году составил 225,8 млн евро, что составляет 1,3% от общего экспорта Латвии, а импорт товаров и услуг составил 341,6 млн евро, что составляет 1,9% от импорта Латвии.

По сравнению с 2019 годом экспорт снизился на 4%, а импорт - на 12%. В 2020 году Беларусь была 17-м по величине экспортным партнером Латвии и 13-м по значимости импортером.

В 2020 году латвийский экспорт услуг в Беларусь составил 44 млн евро, увеличившись на 2% по сравнению с 2019 годом, а импорт услуг - 43 млн евро, сократившись на 39% по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году 20% или 35,646 млн евро от общего объема латвийского экспорта товаров в Беларусь составили машины, машины и электрооборудование, 16% или 29,528 млн евро - продукция пищевой промышленности и 15% или 28,271 млн евро - продукция химической промышленности.

В свою очередь наибольшую долю в импорте товаров из Беларуси в прошлом году - 171,478 млн евро или 57% от общего импорта товаров из соседней страны - составила древесина и изделия из нее. Минеральные продукты составили 9%, или 25,659 млн евро, а пластмассовые и резиновые изделия - 8% или 24,883 млн евро.

По данным Министерства образования, важность Беларуси для латвийской экономики также подтверждается увеличением на 2,6% входящих прямых инвестиций в конце прошлого года по сравнению с концом 2019 года и 5% -ным увеличением исходящих прямых инвестиций из Латвии в Беларуси.

По состоянию на конец 2020 года накопленные прямые инвестиции Беларуси в Латвию составляли 79 млн евро, в то время как прямые инвестиции Латвии в Беларусь - 84 млн евро. По итогам прошлого года Беларусь заняла 32-е место по объему вложений в основной капитал компаний, зарегистрированных в Латвии, с общим объемом инвестиций 10,5 млн евро и 842 компаний.

Минэкономики также отметило, что после принятия ограничений ЕС в 2012 году товарооборот постепенно снижался и в 2016 году достиг самой низкой отметки за последние годы - 363 млн евро, сократившись на 49% по сравнению с 2012 годом. В свою очередь, в 2016 году, когда министры иностранных дел ЕС решили снять большую часть санкций в отношении Беларуси, товарооборот увеличился и в 2019 году достиг 625 млн евро, увеличившись на 72% по сравнению с 2016 годом.

"Дальнейшее сотрудничество во многом будет зависеть от развития политических процессов в Беларуси и их влияния на латвийско-белорусские отношения, а также отношений между ЕС и Беларусью", - сказали в министерстве.