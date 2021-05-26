"Мы не справились": Экс-советник Джонсона обвиняет британское правительство в провале борьбы с ковидом

Доминик Каммингс, бывший главный советник Бориса Джонсона, сделал ряд громких заявлений об ошибках, допущенных британским правительством в ходе борьбы с пандемией коронавируса.

На совместном заседании комитетов по здравоохранению и по науке и технологиям нижней палаты британского парламента Доминик Каммингс обвинил правительство в некомпетентности и рассказал о царившей в нем атмосфере паники.

Извинения

Каммингс начал с извинений: "Правда состоит в том, что старшие министры, старшие должностные лица, старшие советники, такие как я, катастрофически не соответствовали стандартам, которые общественность вправе ожидать от своего правительства в условиях подобного кризиса. Когда общество нуждалось в нас, правительство не справилось. Я хотел бы сказать всем семьям тех, кто умер без надобности, как я сожалею о допущенных ошибках, а также о моих собственных ошибках".

Далее последовали неприятные для Даунинг-стрит обвинения.

Каммингс сказал, что правительство не было готово к решительным действиям, когда вирус впервые появился в январе и феврале прошлого года, и не относилось к пандемии с должной серьезностью. "В феврале (2020 г.) премьер-министр посчитал это просто страшилкой, он назвал это новым свиным гриппом", - утверждает Каммингс.

Он также публично подтвердил, что поздней осенью своими ушами слышал от Джонсона фразу о том, что "груда тел" лучше нового локдауна. Об этой реплике стало известно от анонимных источников в конце апреля; Джонсон отрицал, что произносил столь циничную фразу.

В начале декабря правительство действительно сняло локдаун в Англии, невзирая на по-прежнему высокий уровень заболеваемости, но перед Рождеством было вынуждено экстренно ввести его снова в условиях стремительного распространения нового, более заразного варианта вируса.

Коллективный иммунитет

По словам бывшего советника, он совершенно не понимал, почему на Даунинг-стрит пытались отрицать, что формирование коллективного иммунитета было официальной стратегией правительства в начале прошлого года.

"Это было неизбежно, вопрос был лишь в том, будет ли коллективный иммунитет к сентябрю или к январю - уже после второй волны", - утверждает Каммингс. Утверждая, что коллективный иммунитет не входит в планы, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок был "абсолютно неправ".

Коллективный иммунитет — это термин, обозначающий момент, когда популяция защищена от болезни либо путем вакцинации достаточного количества людей, либо большим количеством уже переболевших и выработавших иммунитет.

В марте 2020 года, когда никаких вакцин еще не было, термин "коллективный иммунитет" уже использовали некоторые политики и ученые.